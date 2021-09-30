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Зеленский хочет сделать Одессу приоритетным курортом

Четверг, 30 сентября 2021, 15:13
Зеленский хочет сделать Одессу приоритетным курортом
Одесская опера, фото с сайта Одесского горсовета

Президент Владимир Зеленский считает, что украинские власти могут сделать Одессу "приоритетным курортом", который будет привлекательным для украинцев не менее, чем отдых в Турции, Египте, Хорватии или Греции.

Источник: Зеленский во время Конгресса местных и региональных властей 30 сентября

Прямая речь: "Сегодня Одесса – важный магнит для украинского туризма. Это витрина. Она должна быть безопасной. Не хочу обидеть одесситов, но она должна быть лучшей, отмытой, построенной и примером привлекательности Украины для всех туристов, прежде всего для украинцев.

Если будут прекрасные инфраструктурные проекты, все фасады, центральные улицы и набережная в Одессе сделаны на самом высоком уровне, то, я уверен, эти деньги (туристов – ред.) не будут ехать в Египет или Турцию, Хорватию, Грецию – эти деньги в большинстве своем будут оставаться в Украине. Это важно, чтобы в условиях выбора приоритеты были в Украине.

В Одессе и красиво, и вкусно, и исторический центр – не просто высокие дома и отели, построенные среди пустыни, а есть большая история и привлекательность. Поэтому я думаю, что в принципе мы должны подойти правительством к вопросу Одессы как такового приоритетного курорта".

Детали: Зеленский отметил, что "это не значит не обращать внимания на другие курорты", потому что их много и на Западной Украине, и в центре, и в Херсонской области.

"Но если сегодня едут несколько миллионов (туристов) к вам (одесситы), то мы должны сделать максимум для того, чтобы эти люди не разочаровывались, а затем возвращались второй, третий раз...", – сказал президент.

Он высказался за то, чтобы поработать над отдельной программой развития для Одессы.

Зеленский отметил, что нужно позаботиться о безопасности и обеспеченности питьевой водой приморского города, ведь "в Одессе и области одна из наихудших ситуаций с питьевой водой".

Перед этим мэр Одессы Геннадий Труханов говорил о парках и развитии города и сказал, обращаясь к президенту: "Уверен, что при вашей поддержке одесская мечта станет станет национальной реальностью".

Алена Рощенко, УП

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Темы: ЗеленскийтуризмОдессавода
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