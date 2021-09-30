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Документ ЄС не містить вимоги скасування безвізу для України

Четвер, 30 вересня 2021, 15:28

16-сторінковий документ із відгуками держав-членів ЄС з приводу звіту Єврокомісії щодо механізму призупинення не містить вимоги скасування безвізового режиму для українців.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" "Наскільки реальна загроза для безвізу: деталі звіту ЄС про порушення з боку українців".

Як зазначається, це документ взагалі не містить жодних проєктів рішень. Це – робоче листування, адресатом якого мало бути вузьке коло дипломатів.

"Втім, він справді обговорює можливу стратегію дій ЄС на майбутні роки і підкреслює проблеми з міграцією, які часом наростають" - йдеться у статті.

Ініціатором документа стала Словенія, що головує у Раді ЄС до кінця 2021 року. Вона попросила зазначити найпроблемніші безвізові держави та запитала, що робити з тими, хто не втілює рекомендації ЄС, які звучать на їхню адресу щороку.

Свої відповіді надали сім держав ЄС – Австрія, Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, Італія та Словаччина.

"Одна з них, Словаччина, наголосила, що не має претензій до жодної з держав-сусідів Євросоюзу в міграційних питаннях, інші зазначили певні проблеми. Однак усі без винятку держави, позиція яких процитована, заявили про підтримку висновків звіту ЄК, який виступає за збереження безвізу для всіх держав під моніторингом у рамках даного механізму, включно з Україною" - йдеться у статті.

Про ситуацію з українськими мігрантами згадали Бельгія, Чехія, Німеччина.

При цьому Берлін наводить помірні міграційні показники для України, які менші за критичний рівень, визначений законодавством ЄС, а по заявах на притулок засвідчує їхнє суттєве зменшення, тобто позитивну тенденцію. 

В той же час головні міграційні претензії лунають з боку Чехії, де цьогоріч фіксували учетверо більше затримань нелегалів, ніж за той самий період навіть у рекордному за цим показником 2020 році. Однак Чехія не ініціює перегляд безвізових норм та й загалом у своїх коментарях наголошує, що схильна бачити причиною цієї тенденції не безвіз, а пандемію.

Бельгійський уряд не наводить цифри міграційних показників, але не включає Україну до групи ризику, де показники зростають, хоча зазначає, що міграція з України потребує "моніторингу".

Нагадаємо, за інформацією низки ЗМІ, окремі держави ЄС порушили питання можливості скасування безвізового режиму з країнами Західних Балкан, а також з Україною, Грузією і Молдовою, через серію зловживань з боку громадян цих держав.

Згідно з документом, Німеччина, Франція та Італія останнім часом все більше розчаровані через, як вони кажуть, зловживання безвізом.

У МЗС України заявили, що українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував інформацію про те, що окремі країни ЄС підняли питання про можливість скасування безвізового режиму з низкою країн, в тому числі Україною і Молдовою.

Теми: ЄСбезвіз


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