Документ ЕС не содержит требования отмены безвиза для Украины

16-страничный документ с отзывами государств-членов ЕС по поводу отчета Еврокомиссии о механизме приостановления не содержит требования отмены безвизового режима для украинцев.

Об этом говорится в статье "Европейской правды" "Насколько реальна угроза для безвиза: детали отчета ЕС о нарушениях со стороны украинцев".

Как отмечается, это документ вообще не содержит никаких проектов решений. Это - рабочая переписка, адресатом которого быть узкий круг дипломатов.

"Впрочем, он действительно обсуждает возможную стратегию действий ЕС на предстоящие годы и подчеркивает проблемы с миграцией, которые порой нарастают", - говорится в статье.

Инициатором документа стала Словения, председательствующая в Совете ЕС до конца 2021 года. Она попросила отметить самые проблемные безвизовые государства и спросила, что делать с теми, кто не воплощает рекомендации ЕС, звучащие в их адрес ежегодно.

Свои ответы дали семь государств ЕС - Австрия, Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Италия и Словакия.

"Одна из них, Словакия, заявила, что не имеет претензий ни к одной из стран-соседей Евросоюза по миграционным вопросам, другие отметили определенные проблемы. Однако все без исключения государства, позиция которых процитирована, заявили о поддержке выводов отчета ЕК, выступающего за сохранение безвиза для всех государств под мониторингом в рамках данного механизма, включая Украину", - говорится в статье.

О ситуации с украинскими мигрантами вспомнили Бельгия, Чехия, Германия.

При этом Берлин приводит умеренные миграционные показатели для Украины, которые меньше критического уровня, определенного законодательством ЕС, а по заявлениям на убежище свидетельствует об их существенном уменьшении, то есть положительной тенденции.

В то же время главные миграционные претензии звучат со стороны Чехии, где в этом году фиксировали в четыре раза больше задержаний нелегалов, чем за тот же период даже в рекордном по этому показателю 2020 году. Однако Чехия не инициирует пересмотр безвизовых норм и вообще в своих комментариях отмечает, что склонна видеть причиной этой тенденции не безвиз, а пандемию.

Бельгийское правительство не приводит цифры миграционных показателей, но не включает Украину в группу риска, где показатели растут, хотя отмечает, что миграция из Украины нуждается в "мониторинге".

Напомним, по информации ряда СМИ, отдельные государства ЕС поставили вопрос о возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой, из-за серии злоупотреблений со стороны граждан этих государств.

Согласно документу, Германия, Франция и Италия в последнее время все больше разочарованы из-за, как они говорят, злоупотребления безвизом.

В МИД Украины заявили, что украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг информацию о том, что отдельные страны ЕС подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима с рядом стран, в том числе Украиной и Молдовой.