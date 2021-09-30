Держканал "Дом" покарають за карту з російським Кримом

Державний телеканал "Дом" отримав попередження через показ мапи, де окупований Крим позначили частиною Росії.

Джерело: пресслужба Нацради з питань телебачення та радіомовлення

Деталі: 30 вересня Нацрада визнала, що телеканал "Дом" порушив українське законодавство, коли показав карту, на якій Крим та Севастополь позначені як території Російської Федерації.

Каналу "оголосили попередження" за статтею про поширення необ’єктивної інформації.

Карту Росії із Кримом та Севастополем – демонструвалася в ефірі телеканалу "Дом" 5 липня 2021 року на початку та наприкінці передачі "Русский дневник".

Відзначається, що поява мапи з "російським" Кримом в ефірі держканалу привернула увагу нардепів та СБУ. Вони звернулися до Нацради, щоб вона відреагувала на інцидент.

Заступниця директора з питань планування ефіру телеканалу "Дом" Віра Єльчік пояснила Нацраді, що телеканал відразу відреагував на цей факт і в той же день вибачився перед аудиторією.

Вона запевнила, що керівництво провело службову перевірку цього інциденту, який кваліфікували, як службову недбалість.

У телеканалі запевнили, що департамент захисту СБУ, перевіривши діяльність телеканалу, не виявив у діях його працівників "ознак злочинів".