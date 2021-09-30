Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Держканал "Дом" покарають за карту з російським Кримом

Четвер, 30 вересня 2021, 15:39
Держканал Дом покарають за карту з російським Кримом

Державний телеканал "Дом" отримав попередження через показ мапи, де окупований Крим позначили частиною Росії.

Джерело: пресслужба Нацради з питань телебачення та радіомовлення

Деталі: 30 вересня Нацрада визнала, що телеканал "Дом" порушив українське законодавство, коли показав карту, на якій Крим та Севастополь позначені як території Російської Федерації. 

Каналу "оголосили попередження" за статтею про поширення необ’єктивної інформації.

Карту Росії із Кримом та Севастополем – демонструвалася в ефірі телеканалу "Дом" 5 липня 2021 року на початку та наприкінці передачі "Русский дневник".

Відзначається, що поява мапи з "російським" Кримом в ефірі держканалу привернула увагу нардепів та СБУ. Вони звернулися до Нацради, щоб вона відреагувала на інцидент.

Заступниця директора з питань планування ефіру телеканалу "Дом" Віра Єльчік пояснила Нацраді, що телеканал відразу відреагував на цей факт і в той же день вибачився перед аудиторією.

Вона запевнила, що керівництво провело службову перевірку цього інциденту, який кваліфікували, як службову недбалість.

У телеканалі запевнили, що департамент захисту СБУ, перевіривши діяльність телеканалу, не виявив у діях його працівників "ознак злочинів". 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: КримРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Крим
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Шойгу готовий завозити відпочивальників в окупований Крим десантними кораблями
Останні новини
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
Усі новини...
Реклама: