Госканал "ДОМ" накажут за карту с российским Крымом

Государственный телеканал "ДОМ" получил предупреждение за показ карты, где оккупированный Крым обозначили частью России.

Источник: пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

Детали: 30 сентября Нацсовета признала, что телеканал "ДОМ" нарушил украинское законодательство, когда показал карту, на которой Крым и Севастополь отмечены как территории Российской Федерации.

Каналу "объявили предупреждение" по статье о распространении необъективной информации.

Карту России с Крымом и Севастополем демонстрировали в эфире телеканала "ДОМ" 5 июля 2021 года в начале и в конце передачи "Русский дневник".

Отмечается, что появление карты с "российским" Крымом в эфире госканала привлекло внимание нардепов и СБУ. Они обратились в Нацсовет, чтобы он отреагировал на инцидент.

Заместитель директора по вопросам планирования эфира телеканала "ДОМ" Вера Ельчик объяснила Нацсовету, что телеканал сразу отреагировал на этот факт и в тот же день извинился перед аудиторией.

Она заверила, что руководство провело служебную проверку этого инцидента, которое квалифицировали, как служебную халатность.

На телеканале заверили, что департамент защиты СБУ, проверив деятельность телеканала, не выявил в действиях его работников "признаков преступлений".