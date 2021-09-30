В ОРДЛО повертають комендантську годину

В окупованих районах Луганської та Донецької областей відновлюється дія режиму комендантської години.

Джерело: "Новости Донбасса" з посиланням на дані, отримані на окупованих територіях

Деталі: Зокрема, з 1 жовтня відновиться комендантська година в ОРЛО. Режим був припинений з серпня на місяць.

Комендантська година діятиме з 11 години вечора до 4 ранку, порушення на одну годину і більше карається "адміністративною відповідальністю". Якщо людина при цьому перебуває в стані сп'яніння, відповідальність настає при порушенні режиму комендантської години на 30 хвилин.

30 вересня скасування комендантської години у вихідні дні закінчується і на території ОРДО.

Поки комендантська година було скасовано або діяла частково, в ОРДЛО посилили патрулювання вулиць і перевірки місцевих жителів. Людей затримували і доставляли до відділень "поліції ЛДНР" для перевірки особистості. До групи ризику потрапили жителі, в яких є лише український паспорт.