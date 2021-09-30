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В ОРДЛО возвращают комендантский час

Четверг, 30 сентября 2021, 16:36
фото: pixabay

В оккупированных районах Луганской и Донецкой областей возобновляется действие режима комендантского часа.

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на данные, полученные на оккупированных территориях

Детали: В частности, с 1 октября возобновится комендантский час в ОРЛО. Режим был приостановлен с августа на месяц.

Комендантский час будет действовать с 11 часов вечера до 4 утра, нарушение на один час и более карается "административной ответственностью". Если человек при этом находится в состоянии опьянения, ответственность наступает при нарушении режима комендантского часа на 30 минут.

30 сентября отмена комендантского часа по выходным дням заканчивается и на территории ОРДО.

Пока комендантский час был отменен или действовал частично, в ОРДЛО усилили патрулирование улиц и проверки местных жителей. Людей задерживали и доставляли в отделения "полиции ЛДНР" для проверки личности. В группу риска попали жители, у которых есть только украинский паспорт.

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