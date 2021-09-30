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ОАСК скаржиться на брак коштів: не можуть виплатити зарплати

Четвер, 30 вересня 2021, 16:46
фото: ОАСК

В Окружному адміністративному суді міста Києва поскаржилися, що через недофінансування у них закінчилися кошти для виплати заробітної плати працівникам.

Джерело: пресслужба ОАСК

Дослівно: "Тотальне недофінансування з початку року призвело до того, що на сьогодні фонд оплати праці вичерпано повністю".

Деталі: У суді заявили, що кількість звернень громадян зростає з кожним місяцем, а з початку року в ОАСК надійшло майже 28 тис. справ та матеріалів.

У суді стверджують, що заробітна плата працівників апарату з початку року через брак коштів лише зменшувалась.

Зокрема, повідомляється, що працівник канцелярії цього місяця отримав близько 7 тисяч гривень, а за останні 3 місяці звільнились 13 працівників апарату суду.

Українська правда
Теми: судОАСКзарплати


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