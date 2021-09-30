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ОАСК жалуется на нехватку средств: не могут выплатить зарплаты

Четверг, 30 сентября 2021, 16:46
ОАСК жалуется на нехватку средств: не могут выплатить зарплаты
фото: ОАСК

В Окружном административном суде Киева пожаловались, что из-за недофинансирования у них закончились средства для выплаты заработной платы работникам.

Источник: пресс-служба ОАСК

Дословно: "Тотальное недофинансирование с начала года привело к тому, что сегодня фонд оплаты труда исчерпан полностью".

Детали: В суде заявили, что количество обращений граждан растет с каждым месяцем, а с начала года в ОАСК поступило почти 28 тыс. дел и материалов.

В суде утверждают, что заработная плата работников аппарата с начала года из-за нехватки средств только уменьшалась.

В частности, сообщается, что работник канцелярии у этом месяца получил около 7000 гривен, а за последние 3 месяца уволились 13 работников аппарата суда.

Украинская правда
Темы: судОАСКзарплаты
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