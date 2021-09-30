ОАСК жалуется на нехватку средств: не могут выплатить зарплаты
Четверг, 30 сентября 2021, 16:46
В Окружном административном суде Киева пожаловались, что из-за недофинансирования у них закончились средства для выплаты заработной платы работникам.
Источник: пресс-служба ОАСК
Дословно: "Тотальное недофинансирование с начала года привело к тому, что сегодня фонд оплаты труда исчерпан полностью".
Детали: В суде заявили, что количество обращений граждан растет с каждым месяцем, а с начала года в ОАСК поступило почти 28 тыс. дел и материалов.
В суде утверждают, что заработная плата работников аппарата с начала года из-за нехватки средств только уменьшалась.
В частности, сообщается, что работник канцелярии у этом месяца получил около 7000 гривен, а за последние 3 месяца уволились 13 работников аппарата суда.
Украинская правда