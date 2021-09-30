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Фінляндія першою в Європі буде щепити норок від коронавірусу

Четвер, 30 вересня 2021, 17:07

У Фінляндії невдовзі почнуть вводити норкам спеціально розроблену вакцину від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Фінське продовольче відомство видало Союзу заводчиків хутрових звірів FIFUR дозвіл на використання вакцини від коронавірусу для норок. Вакцина була розроблена групою вчених університету Гельсінкі.

Препарат FurcoVac був протестований в університетській лабораторії і на одному з звірогосподарств в Центральній Похьянмаа. Імунна відповідь у тварин виявився на достатньому рівні.

Розробка вакцини почалася восени минулого року.

У Фінляндії не було зафіксовано жодного випадку коронавірусної інфекції у хутрових звірів, але в Нідерландах і Данії мільйони норок довелося приспати для запобігання поширенню коронавірусу.

Нещодавно повідомлялося, Данія продовжить заборону на розведення норок до 2023 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФінляндіякоронавірусЄвропа
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