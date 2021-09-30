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Финляндия первой в Европе будет прививать норок от коронавируса

Четверг, 30 сентября 2021, 17:07

В Финляндии вскоре начнут вводить норкам специально разработанную вакцину от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Финское продовольственное ведомство выдало Союзу заводчиков пушных зверей FIFUR разрешение на использование вакцины от коронавируса для норок. Вакцина была разработана группой ученых университета Хельсинки.

Препарат FurcoVac был протестирован в университетской лаборатории и на одном из зверохозяйств в Центральной Похьянмаа. Иммунный ответ у животных оказался на достаточном уровне.

Разработка вакцины началась осенью прошлого года.

В Финляндии не было зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекции у пушных зверей, но в Нидерландах и Дании миллионы норок пришлось усыпить для предотвращения распространения коронавируса.

Недавно сообщалось, что Дания продлит запрет на разведение норок до 2023 года.

Темы: ФинляндиякоронавирусЕвропа
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