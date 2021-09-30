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Кулеба визначився, хто займеться європейськими питаннями та санкціями в МЗС

Четвер, 30 вересня 2021, 17:34
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (фото пресслужби МЗС)

Колишній голова представництва України при Європейському Союзі Микола Точицький обійняв посаду заступника глави МЗС, який опікуватиметься європейськими питаннями і санкційною політикою.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні Микола Точицький став моїм заступником. Хто знає Миколу, той знає, що він - це досвід, енергія і результат. Хто не знає Миколу, тепер знатиме" - написав на своїй сторінці у Facebook.

Міністр уточнив, що в МЗС Точицький опікуватиметься питаннями, якими займався Василь Боднар, призначений послом у Туреччині.

"Тож Західна, Центральна Європа, Балкани, Кавказ, Туреччина, Росія, міжнародна безпека, санкційна політика, закордонні українці та інші цікаві питання тепер переходять від Василя до Миколи" - написав Кулеба.

Як відомо,  Зеленський звільнив голову представництва України при Європейському Союзі Миколу Точицького 6 квітня.

Точицький займав посаду голови представництва у ЄС із 2016 року, поєднуючи її із посадою посла у Бельгії та Люксембурзі. 

Теми: МЗСЄСКулеба Дмитро


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