Кулеба визначився, хто займеться європейськими питаннями та санкціями в МЗС

Колишній голова представництва України при Європейському Союзі Микола Точицький обійняв посаду заступника глави МЗС, який опікуватиметься європейськими питаннями і санкційною політикою.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні Микола Точицький став моїм заступником. Хто знає Миколу, той знає, що він - це досвід, енергія і результат. Хто не знає Миколу, тепер знатиме" - написав на своїй сторінці у Facebook.

Міністр уточнив, що в МЗС Точицький опікуватиметься питаннями, якими займався Василь Боднар, призначений послом у Туреччині.

"Тож Західна, Центральна Європа, Балкани, Кавказ, Туреччина, Росія, міжнародна безпека, санкційна політика, закордонні українці та інші цікаві питання тепер переходять від Василя до Миколи" - написав Кулеба.

Як відомо, Зеленський звільнив голову представництва України при Європейському Союзі Миколу Точицького 6 квітня.

Точицький займав посаду голови представництва у ЄС із 2016 року, поєднуючи її із посадою посла у Бельгії та Люксембурзі.