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Кулеба определился, кто займется европейскими вопросами и санкциями в МИД

Четверг, 30 сентября 2021, 17:34
Кулеба определился, кто займется европейскими вопросами и санкциями в МИД
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (фото пресс-службы МИД)

Бывший глава представительства Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий занял пост заместителя главы МИД, который будет заниматься европейскими вопросами и санкционной политикой.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня Николай Точицкий стал моим заместителем. Кто знает Николая, тот знает, что он - это опыт, энергия и результат. Кто не знает Николая, теперь будет знать", - написал на своей странице в Facebook.

Министр уточнил, что в МИД Точицкий будет заниматься вопросами, которыми занимался Василий Боднар, назначен послом в Турции.

"Поэтому Западная, Центральная Европа, Балканы, Кавказ, Турция, Россия, международная безопасность, санкционные политика, зарубежные украинцы и другие интересные вопросы теперь переходят от Василия к Николаю", - написал Кулеба.

Как известно, Зеленский уволил главу представительства Украины при Европейском Союзе Николая Точицкого 6 апреля.

Точицкий занимал должность главы представительства в ЕС с 2016 года, совмещая ее с должностью посла в Бельгии и Люксембурге.

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Темы: МИДЕСКулеба Дмитрий
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