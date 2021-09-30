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Поліцейські застрелили чоловіка, який з гранатою та рушницею ходив по селу

Четвер, 30 вересня 2021, 17:57
Поліцейські застрелили чоловіка, який з гранатою та рушницею ходив по селу

На Одещині в одному з сіл Подільського району чоловік стріляв у поліцейських з рушниці, а потім з гранатою пішов у будинок, де жили люди – його довелося ліквідувати правоохоронцям.

Джерело: поліція Одещини

Деталі: Зазначається, що спочатку чоловік влаштував стрілянину з рушниці на вулиці.

Коли правоохоронці приїхали, під час перемовин зловмисник кілька разів вистрілив у їхній бік, поцілив у автомобіль.

За кілька хвилин правопорушник зайшов до чужого будинку та з погрозами вигнав господарів. А потім знову вийшов на вулицю та, озброєний обрізом і гранатою, попрямував до будинку, у якому мешкає жінка з дітьми.

Аби захистити людей, правоохоронці застрелили чоловіка. Пізніше вибухотехніки розрядили гранату РГД-5, яку той затиснув у руці.

Тіло відправили на експертизу. Окрім зловмисника ніхто не постраждав.

 
 

Українська правда
Теми: Одеська областьполіція
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