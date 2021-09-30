Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Поліцейські застрелили чоловіка, який з гранатою та рушницею ходив по селу

Четвер, 30 вересня 2021, 17:57

На Одещині в одному з сіл Подільського району чоловік стріляв у поліцейських з рушниці, а потім з гранатою пішов у будинок, де жили люди – його довелося ліквідувати правоохоронцям.

Джерело: поліція Одещини

Деталі: Зазначається, що спочатку чоловік влаштував стрілянину з рушниці на вулиці.

Коли правоохоронці приїхали, під час перемовин зловмисник кілька разів вистрілив у їхній бік, поцілив у автомобіль.

За кілька хвилин правопорушник зайшов до чужого будинку та з погрозами вигнав господарів. А потім знову вийшов на вулицю та, озброєний обрізом і гранатою, попрямував до будинку, у якому мешкає жінка з дітьми.

Аби захистити людей, правоохоронці застрелили чоловіка. Пізніше вибухотехніки розрядили гранату РГД-5, яку той затиснув у руці.

Тіло відправили на експертизу. Окрім зловмисника ніхто не постраждав.

 
 

Українська правда
Теми: Одеська областьполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Держдеп США про затримання Саакашвілі: Уважно слідкуємо

На Саакашвілі завели ще одну справу, він оголосив голодування

Зеленський занепокоєний новинами та тоном заяв із Грузії – ОПУ

Президентка Грузії: Я ніколи не помилую Саакашвілі

Новини 1 жовтня: "Слуга народу" в Трускавці, затримання Саакашвілі

Затримання Саакашвілі: МЗС викликає посла Грузії

Усі новини...
Одеська область
Під час полювання на Одещині чоловік застрелив приятеля
У ДТП зі службовим авто загинув поліцейський, ще один у важкому стані
Чому Бессарабія потребує більшої уваги?
Останні новини
06:11
Україна — дев'ята у світі за добовим поширенням COVID
05:25
ЗМІ: Білий дім вимагає від великих авіаліній до грудня вакцинувати персонал
04:11
Тайвань повідомив про найбільше вторгнення китайських сил
03:09
Європейський регулятор виявив зв'язок між вакциною J&J і тромбозом у венах
02:11
Держдеп США про затримання Саакашвілі: Уважно слідкуємо
01:14
Кількість смертей від COVID у США сягнула 700 тисяч
00:14
На Саакашвілі завели ще одну справу, він оголосив голодування
23:40
Зеленський занепокоєний новинами та тоном заяв із Грузії – ОПУ
23:03
МЗС Чехії викликає посла Британії через образи чеських дітей
22:34
Президентка Грузії: Я ніколи не помилую Саакашвілі
Усі новини...