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Полицейские застрелили мужчину, который ходил с гранатой и обрезом по селу

Четверг, 30 сентября 2021, 17:57

В Одесской области в одном из сел Подольского района мужчина стрелял в полицейских из ружья, а затем с гранатой пошел в дом, где жили люди - его пришлось ликвидировать правоохранителям.

Источник: полиция Одесской области

Детали: Отмечается, что сначала мужчина устроил стрельбу из ружья на улице.

Когда правоохранители приехали, во время переговоров злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону, попал в автомобиль.

За несколько минут правонарушитель зашел в чужой дом и с угрозами выгнал хозяев. А потом вышел на улицу и, вооруженный обрезом и гранатой, направился к дому, в котором живет женщина с детьми.

Чтобы защитить людей, правоохранители застрелили мужчину. Позже взрывотехники разрядили гранату РГД-5, которую тот зажал в руке.

Тело отправили на экспертизу. Кроме злоумышленника никто не пострадал.

 
 

Украинская правда
Темы: Одесская областьполиция
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