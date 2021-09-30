Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полицейские застрелили мужчину, который ходил с гранатой и обрезом по селу

Четверг, 30 сентября 2021, 17:57
Полицейские застрелили мужчину, который ходил с гранатой и обрезом по селу

В Одесской области в одном из сел Подольского района мужчина стрелял в полицейских из ружья, а затем с гранатой пошел в дом, где жили люди - его пришлось ликвидировать правоохранителям.

Источник: полиция Одесской области

Детали: Отмечается, что сначала мужчина устроил стрельбу из ружья на улице.

Когда правоохранители приехали, во время переговоров злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону, попал в автомобиль.

За несколько минут правонарушитель зашел в чужой дом и с угрозами выгнал хозяев. А потом вышел на улицу и, вооруженный обрезом и гранатой, направился к дому, в котором живет женщина с детьми.

Чтобы защитить людей, правоохранители застрелили мужчину. Позже взрывотехники разрядили гранату РГД-5, которую тот зажал в руке.

Тело отправили на экспертизу. Кроме злоумышленника никто не пострадал.

 
 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одесская областьполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Одесская область
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Последние новости
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
Все новости...
Реклама: