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Підполковник поліції зі збоченням катував затриманого на Харківщині

Четвер, 30 вересня 2021, 18:03
Фото: pixabay

Підполковник, заступник начальника одного з відділів поліції на Харківщині катував зі збоченням 61-річного затриманого заради зізнання у вбивстві.

Джерело: сайт обласної поліції, сайт Держбюро розслідувань

Деталі: У листопаді 2019 року в Чугуївському районі Харківської області вбили чоловіка. На місце прибув вказаний підполковник разом з іншими правоохоронцями.

При спілкуванні зі свідками поліцейський дізнався, що померлий чоловік товаришував з місцевим мешканцем. Ввечері того ж дня підполковник з колегами приїхали до чоловіка додому. Побачивши, що господар спить, поліцейський почав бити його дерев’яною палицею по спині, після чого притиснув голову до подушки, щоб чоловік не міг дихати.

Після цього поліцейські надягнули на чоловіка кайданки, доставили до відділу поліції, де понад годину почергово били заповненою водою пластиковою пляшкою по голові.

А підполковник не обмежився побиттям – він одягнув гумові рукавички та почав здавлювати й відтягувати геніталії потерпілому.

Не витримавши катувань, чоловік взяв на себе провину за вбивство товариша.

 
Правоохоронці вручають підозру поліцейському чиновнику
фото пресслужби прокуратури

30 вересня заступнику начальника відділу поліції повідомили про підозру за статтею "Катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб". Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади. Встановлюються й інші співучасники злочину.

Чоловіку загрожує від п'яти до десяти років в’язниці.

Українська правда
Теми: поліціяХарківська областькримінал


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