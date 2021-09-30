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Подполковник полиции с извращением пытал задержанного на Харьковщине

Четверг, 30 сентября 2021, 18:03
Подполковник полиции с извращением пытал задержанного на Харьковщине
Фото: pixabay

Подполковник, заместитель начальника одного из отделов полиции в Харьковской области с извращением пытал 61-летнего задержанного ради признания в убийстве.

Источник: сайт областной полиции, сайт Госбюро расследований

Детали: В ноябре 2019 года в Чугуевском районе Харьковской области убили мужчину. На место прибыл указанный подполковник вместе с другими правоохранителями.

Из общения со свидетелями полицейский узнал, что умерший дружил с местным жителем. Вечером того же дня подполковник с коллегами приехали к мужчине домой. Увидев, что хозяин спит, полицейский начал бить его деревянной палкой по спине, после чего прижал голову к подушке, чтобы тот не мог дышать.

После этого полицейские надели на мужчину наручники, доставили в отдел полиции, где более часа поочередно били заполненной водой пластиковой бутылкой по голове.

А подполковник не ограничился избиением - он надел резиновые перчатки и начал сдавливать и оттягивать гениталии пострадавшему.

Не выдержав пыток, человек взял на себя вину за убийство.

 
Правоохранители вручают подозрение полицейскому чиновнику
фото прессслужбы прокуратуры

30 сентября заместителю начальника отдела полиции сообщили о подозрении по статье "Пытки, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности. Устанавливаются и другие соучастники преступления.

Мужчине грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

Украинская правда

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Темы: полицияХарьковская областькриминал
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