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На полігоні під Києвом загинув 24-річний боєць Нацгвардії

Четвер, 30 вересня 2021, 20:25
На полігоні під Києвом загинув 24-річний боєць Нацгвардії
Боєць НГУ Роман Олекса. фото з Facebook-сторінки Сокальської міської ради

Під час навчань на полігоні під Києвом загинув 24-річний боєць Національної гвардії Роман Олекса.

Джерело: пресофіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії Максим Таран у коментарі УП

Пряма мова: "В ході проведення навчань на полігоні під час відпрацювання польового рейду трагічно загинув наш солдат Роман Олекса. Під час виконання вправи військовослужбовець отримав тяжкі травми. Романа негайно доставили до лікарні, але отримані травми виявилися несумісні з життям. Тіло воїна відвезли до його рідного села Завишень Львівської області. Командування частини поїхало до батьків надавати всебічну допомогу".

Деталі: За словами пресофіцера, ця трагічна подія сталася 28 вересня на військовому полігоні під Києвом.

Державне бюро розслідувань відкрило провадження за цим фактом. Таран зазначив, що НГУ співпрацює зі слідством. Інформацію, внаслідок чого саме отримав важкі травми боєць, в НГУ наразі не уточнюють з огляду на розслідування.

На Facebook-сторінці Сокальської міської ради анонсувалося, що прощання з Романом відбудеться 30 вересня.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Нацгвардія
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