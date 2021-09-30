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На полигоне под Киевом погиб 24-летний боец Нацгвардии

Четверг, 30 сентября 2021, 20:25
На полигоне под Киевом погиб 24-летний боец Нацгвардии
Боец НГУ Роман Олекса. фото с Facebook-страницы Сокальского городского совета

Во время учений на полигоне под Киевом погиб 24-летний боец ​​Национальной гвардии Роман Олекса.

Источник: пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Максим Таран в комментарии УП

Прямая речь: "В ходе проведения учений на полигоне во время отработки полевого рейда трагически погиб наш солдат Роман Олекса. Во время выполнения упражнения военнослужащий получил тяжелые травмы. Романа немедленно доставили в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Тело воина отвезли в его родное село Завышень Львовской области. Командование части поехало к родителям оказывать всестороннюю помощь".

Детали: По словам пресс-офицера, это трагическое событие произошло 28 сентября на военном полигоне под Киевом.

Государственное бюро расследований открыло производство по этому факту. Таран отметил, что НГУ сотрудничает со следствием. Информацию, вследствие чего именно получил тяжелые травмы боец, в Нацгвардии пока не уточняют, ссылаясь на расследование.

На Facebook-странице Сокальского городского совета анонсировалось, что прощание с Романом состоится 30 сентября.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Нацгвардия
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