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Окупанти поранили українського військового, він у важкому стані

Субота, 4 вересня 2021, 08:13
Окупанти поранили українського військового, він у важкому стані

У суботу внаслідок обстрілу біля Старогнатівки поранено українського військового, він перебуває у важкому стані.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "У напрямку Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – тяжкий".

Деталі: Це був єдиний обстріл з боку збройних формувань РФ станом на 7 годину ранку 4 вересня.

Разом з тим, з добу 3 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню - біля Катеринівки противник застосовував автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

За минулу добу бойових втрат серед українських захисників немає.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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