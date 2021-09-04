11-й день Паралімпіади-2020: українські спортсмени вибороли ще 4 медалі

Протягом одинадцятого змагального дня Паралімпіади-2020 спортсмени боролися за 45 комплектів нагород. Українці здобули чотири з них.

Джерело: Суспільне

Деталі: Підсумком змагального дня для України стали загалом 98 медалей. Саме з таким результатом українці підходять до заключних фіналів на Паралімпійських Іграх у Токіо.

У суботу "срібло" для України вибороли Ігор Цвєтов (біг на 200 метрів, клас - T35), Марина Манжула (байдарка-одиночка, 200 метрів, клас - KL1), Оксана Ботурчук (біг на 200 метрів, клас - T12).

Крім того, "бронзу" виборов українець Василь Ковальчук (стрільба з пневматичної гвинтівки, мікст, 50 метрів, клас SH2).

У передостанній день змагань Україна втратила п'яте місце у медальному заліку. Українських паралімпійців випередили спортсмени із Нідерландів, які за підсумками змагального дня здобули дві золоті нагороди.

Україна на даний момент перебуває на шостому місці. Очолюють медальний залік спортсмени з Китаю, які достроково здобули перемогу в ньому - у них в доробку 200 нагород, 93 з яких золоті.

Топ-10 медального заліку Паралімпіади-2020 після 11-го дня:

Китай - 93 "золото" + 57 "срібло" + 50 "бронза" = 200 медалей Велика Британія - 31+38+43 = 122 медалі ПКР - 36+32+49= 117 медалі США - 35+36+30 = 101 медаль Нідерланди - 25+17+16 = 58 медалей Україна - 24+47+27 = 98 медалей Бразилія - 22+19+30 = 71 медалей Австралія - 20+28+30 = 78 медалей Італія - 14+29+26 = 69 медалей Азербайджан - 14+1+4 = 19 медалей

В останній день змагань (5 вересня) відбудеться лише один фінал за участю українців. Ірина Щетник, Андрій Дорошенко та Юрій Стоєв боротимуться за нагороди у кульовій стрільбі з гвинтівки (дистанція 50 метрів, клас SH1).

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