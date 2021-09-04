11-й день Паралімпіади-2020: українські спортсмени вибороли ще 4 медалі
Протягом одинадцятого змагального дня Паралімпіади-2020 спортсмени боролися за 45 комплектів нагород. Українці здобули чотири з них.
Джерело: Суспільне
Деталі: Підсумком змагального дня для України стали загалом 98 медалей. Саме з таким результатом українці підходять до заключних фіналів на Паралімпійських Іграх у Токіо.
У суботу "срібло" для України вибороли Ігор Цвєтов (біг на 200 метрів, клас - T35), Марина Манжула (байдарка-одиночка, 200 метрів, клас - KL1), Оксана Ботурчук (біг на 200 метрів, клас - T12).
Крім того, "бронзу" виборов українець Василь Ковальчук (стрільба з пневматичної гвинтівки, мікст, 50 метрів, клас SH2).
У передостанній день змагань Україна втратила п'яте місце у медальному заліку. Українських паралімпійців випередили спортсмени із Нідерландів, які за підсумками змагального дня здобули дві золоті нагороди.
Україна на даний момент перебуває на шостому місці. Очолюють медальний залік спортсмени з Китаю, які достроково здобули перемогу в ньому - у них в доробку 200 нагород, 93 з яких золоті.
Топ-10 медального заліку Паралімпіади-2020 після 11-го дня:
- Китай - 93 "золото" + 57 "срібло" + 50 "бронза" = 200 медалей
- Велика Британія - 31+38+43 = 122 медалі
- ПКР - 36+32+49= 117 медалі
- США - 35+36+30 = 101 медаль
- Нідерланди - 25+17+16 = 58 медалей
- Україна - 24+47+27 = 98 медалей
- Бразилія - 22+19+30 = 71 медалей
- Австралія - 20+28+30 = 78 медалей
- Італія - 14+29+26 = 69 медалей
- Азербайджан - 14+1+4 = 19 медалей
В останній день змагань (5 вересня) відбудеться лише один фінал за участю українців. Ірина Щетник, Андрій Дорошенко та Юрій Стоєв боротимуться за нагороди у кульовій стрільбі з гвинтівки (дистанція 50 метрів, клас SH1).
Нагадаємо:
- У Токіо в 10-й змагальний день Паралімпіади, 3 вересня, українці здобули 10 медалей: чотири – у плаванні, три – у легкій атлетиці, дві – у каноеспринті та одну у велоспорті.
- Український плавець Максим Крипак ще до офіційного завершення Паралімпіади-2020 у Токіо гарантував собі звання найтитулованішого спортсмена цих Ігор.