Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

11-й день Паралімпіади-2020: українські спортсмени вибороли ще 4 медалі

Субота, 4 вересня 2021, 18:29
Оксана Ботурчук

Протягом одинадцятого змагального дня Паралімпіади-2020 спортсмени боролися за 45 комплектів нагород. Українці здобули чотири з них.

Джерело: Суспільне

Деталі: Підсумком змагального дня для України стали загалом 98 медалей. Саме з таким результатом українці підходять до заключних фіналів на Паралімпійських Іграх у Токіо.

У суботу "срібло" для України вибороли Ігор Цвєтов (біг на 200 метрів, клас - T35), Марина Манжула (байдарка-одиночка, 200 метрів, клас - KL1), Оксана Ботурчук (біг на 200 метрів, клас - T12).

Крім того, "бронзу" виборов українець Василь Ковальчук (стрільба з пневматичної гвинтівки, мікст, 50 метрів, клас SH2).

У передостанній день змагань Україна втратила п'яте місце у медальному заліку. Українських паралімпійців випередили спортсмени із Нідерландів, які за підсумками змагального дня здобули дві золоті нагороди.

Україна на даний момент перебуває на шостому місці. Очолюють медальний залік спортсмени з Китаю, які достроково здобули перемогу в ньому - у них в доробку 200 нагород, 93 з яких золоті.

Топ-10 медального заліку Паралімпіади-2020 після 11-го дня:

  1. Китай - 93 "золото" + 57 "срібло" + 50 "бронза" = 200 медалей
  2. Велика Британія - 31+38+43 = 122 медалі
  3. ПКР - 36+32+49= 117 медалі
  4. США - 35+36+30 = 101 медаль
  5. Нідерланди - 25+17+16 = 58 медалей
  6. Україна - 24+47+27 = 98 медалей
  7. Бразилія - 22+19+30 = 71 медалей
  8. Австралія - 20+28+30 = 78 медалей
  9. Італія - 14+29+26 = 69 медалей
  10. Азербайджан - 14+1+4 = 19 медалей

В останній день змагань (5 вересня) відбудеться лише один фінал за участю українців. Ірина Щетник, Андрій Дорошенко та Юрій Стоєв боротимуться за нагороди у кульовій стрільбі з гвинтівки (дистанція 50 метрів, клас SH1).

Нагадаємо:

  • У Токіо в 10-й змагальний день Паралімпіади, 3 вересня, українці здобули 10 медалей: чотири – у плаванні, три – у легкій атлетиці, дві – у каноеспринті та одну у велоспорті.
  • Український плавець Максим Крипак ще до офіційного завершення Паралімпіади-2020 у Токіо гарантував собі звання найтитулованішого спортсмена цих Ігор.

Теми: ПаралімпіадаспортУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоСША прислали Україні гуманітарний вантаж інноваційних ліків від COVID-19

Відбір ЧС-2022. Збірна України грає у бойову нічию з Францією

відеоЗнаки на авто: жителів Придністров'я не пускають в Україну, у РФ обурені

відеоУ Сімферополі пройшла акція проти незаконних дій окупантів, десятки затриманих

видеоТаліби сльозогінним газом розігнали марш жінок в Кабулі

фото, відеоУ Києві горів бізнес-центр, рятувальники витягли дитину із заблокованого ліфту

Усі новини...
Паралімпіада
Українець став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади
10-й день Паралімпіади-2020: у України ще 4 "золота" і рекорд
Плавець Крипак став 10-разовим чемпіоном Паралімпіади і найтитулованішим спортсменом збірної України
Останні новини
05:20
Племінниця Трампа розповіла, наскільки важливим для нього була думка Путіна
03:57
мапаЧерез веломарафон у Києві перекриють низку вулиць
03:00
відеоКомандувач ЗСУ прокоментував "пісню про Путіна" на репетиції параду: Вони сказали правду
02:10
Масові затримання в окупованому Криму: на ситуацію відреагували США
01:50
Зеленський заступився за українських футболістів на відборі до ЧС
01:11
фотоУ Москві пройшла акція за свободу ЗМІ
00:27
фотоСША прислали Україні гуманітарний вантаж інноваційних ліків від COVID-19
23:45
Відбір ЧС-2022. Збірна України грає у бойову нічию з Францією
23:42
"Талібан" відклав оголошення складу нового уряду в Афганістані
22:59
фотоУ SpaceX оголосили дату запуску першої цивільної космічної місії Inspiration4
Усі новини...