10-й день Паралімпіади-2020: у України ще 4 "золота" і рекорд
У Токіо-2020 закінчився 10-й змагальний день Паралімпіади-2020, він приніс Україні ще 10 медалей: чотири – у плаванні, три – у легкій атлетиці, два – у каноеспринті, одна – у велоспорті.
Джерело: "Суспільне" та "Інтерфакс-Україна"
Деталі: 10-й день змагань пройшов для паралімпійської збірної у фіналах шести дисциплін: плавання, легкої атлетики, кульової стрільби, каное-спринті, велоспорту та тхеквондо. У плаванні українці здобули аж чотири медалі.
Володарями золотих нагород стали плавці Максим Крипак та Денис Остапченко, веслувальник Сергій Ємельянов та легкоатлетка Зоя Овсій.
Десятий змагальний день став останнім у плаванні. За підсумками Максим Крипак очолив список спортсменів із найбільшою кількістю медалей: його "золото" на дистанції 200 метрів комплексним стилем стало сьомою нагородою у Токіо.
Зоя Овсій принесла Україні перше в історії "золото" Паралімпіади в метанні булави і встановила паралімпійський рекорд із результатом 25,12 метра.
It's nearly the end of the day in #ParaAthletics but we've still got time for a new Paralympic Record in the Women's Club Throw - F51 Final!#Gold - Zoia Ovsii (PR 25.12) #UKR#Silver - Cassie Mitchell #USA#Bronze - Elena Gorlova #RPC#ParaAthletics #Tokyo2020 #Paralympics
— Paralympic Games (@Paralympics) September 3, 2021
Як виступила Україна у десятий день Паралімпіади-2020:
Кульова стрільба
- 4-е місце: Ірина Щетник (гвинтівка, 50 метрів, клас - SH1)
- 8-е місце: Юрій Стоєв (гвинтівка, 50 метрів, клас - SH1)
Каное-спринт
- "золото": Сергій Ємельянов (байдарка-одиночка, 200 метрів, клас - KL3)
- "срібло": Микола Синюк (байдарка-одиночка, 200 метрів, клас - KL2)
Плавання
- "золото": Максим Крипак (200 метрів, комплексний стиль, клас - S10), Денис Остапченко (200 метрів, вільний стиль, клас - S3)
- "срібло": Андрій Трусов (50 метрів, батерфляй, клас - S7)
- "бронза": Денис Дубров (100 метрів, батерфляй, клас - S8)
- 4-е місце: Дмитро Виноградець (50 метрів, спина, клас - S4), Ілля Яременко (100 метрів, батерфляй, клас - S12)
- 5-е місце: Євгеній Богодайко (50 метрів, батерфляй, клас - S7), Марина Вербова (50 метрів, спина, клас - S4), Данило Чуфаров (100 метрів, батерфляй, клас - S12)
- 6-е місце: Єлизавета Мерешко (100 метрів, спина, клас - S6), Марина Піддубна (100 метрів, вільний стиль, клас - S11), Віктор Смірнов (100 метрів, батерфляй, клас - S11)
- 7-е місце: Анна Гонтар (100 метрів, спина, клас - S6), Ольга Свідерська (50 метрів, спина, клас - S4)
- 8-е місце: Сергій Паламурчук: (200 метрів, вільний стиль, клас - S3)
Легка атлетика
- "золото": Зоя Овсій (метання булави, клас - F51)
- "срібло": Людмила Даниліна (біг на 1500 метрів, клас - T20), Микола Жабняк (штовхання ядра, F-37)
- 6-е місце: Орися Ільчина (штовхання ядра, клас - F12)
- 13-е місце: Павло Волюкевич (біг на 1500 метрів, клас - T20)
Велоспорт
- "срібло": Єгор Дементьєв (шосейна гонка, клас - С5)
Тхеквондо
- 9-е місце: Антон Швець (до 75 кг, клас - T44)