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10-й день Паралімпіади-2020: у України ще 4 "золота" і рекорд

П'ятниця, 3 вересня 2021, 17:17
10-й день Паралімпіади-2020: у України ще 4 золота і рекорд
Зоя Овсій, фото з 5.ua

У Токіо-2020 закінчився 10-й змагальний день Паралімпіади-2020, він приніс Україні ще 10 медалей: чотири – у плаванні, три – у легкій атлетиці, два – у каноеспринті, одна – у велоспорті.

Джерело: "Суспільне" та "Інтерфакс-Україна"

Деталі: 10-й день змагань пройшов для паралімпійської збірної у фіналах шести дисциплін: плавання, легкої атлетики, кульової стрільби, каное-спринті, велоспорту та тхеквондо. У плаванні українці здобули аж чотири медалі.

Володарями золотих нагород стали плавці Максим Крипак та Денис Остапченко, веслувальник Сергій Ємельянов та легкоатлетка Зоя Овсій.

Десятий змагальний день став останнім у плаванні. За підсумками Максим Крипак очолив список спортсменів із найбільшою кількістю медалей: його "золото" на дистанції 200 метрів комплексним стилем стало сьомою нагородою у Токіо.

Зоя Овсій принесла Україні перше в історії "золото" Паралімпіади в метанні булави і встановила паралімпійський рекорд із результатом 25,12 метра.

Як виступила Україна у десятий день Паралімпіади-2020:

Кульова стрільба

  • 4-е місце: Ірина Щетник (гвинтівка, 50 метрів, клас - SH1)
  • 8-е місце: Юрій Стоєв (гвинтівка, 50 метрів, клас - SH1)

Каное-спринт

  • "золото": Сергій Ємельянов (байдарка-одиночка, 200 метрів, клас - KL3)
  • "срібло": Микола Синюк (байдарка-одиночка, 200 метрів, клас - KL2)

Плавання

  • "золото": Максим Крипак (200 метрів, комплексний стиль, клас - S10), Денис Остапченко (200 метрів, вільний стиль, клас - S3)
  • "срібло": Андрій Трусов (50 метрів, батерфляй, клас - S7)
  • "бронза": Денис Дубров (100 метрів, батерфляй, клас - S8)
  • 4-е місце: Дмитро Виноградець (50 метрів, спина, клас - S4), Ілля Яременко (100 метрів, батерфляй, клас - S12)
  • 5-е місце: Євгеній Богодайко (50 метрів, батерфляй, клас - S7), Марина Вербова (50 метрів, спина, клас - S4), Данило Чуфаров (100 метрів, батерфляй, клас - S12)
  • 6-е місце: Єлизавета Мерешко (100 метрів, спина, клас - S6), Марина Піддубна (100 метрів, вільний стиль, клас - S11), Віктор Смірнов (100 метрів, батерфляй, клас - S11)
  • 7-е місце: Анна Гонтар (100 метрів, спина, клас - S6), Ольга Свідерська (50 метрів, спина, клас - S4)
  • 8-е місце: Сергій Паламурчук: (200 метрів, вільний стиль, клас - S3)

Легка атлетика

  • "золото": Зоя Овсій (метання булави, клас - F51)
  • "срібло": Людмила Даниліна (біг на 1500 метрів, клас - T20), Микола Жабняк (штовхання ядра, F-37)
  • 6-е місце: Орися Ільчина (штовхання ядра, клас - F12)
  • 13-е місце: Павло Волюкевич (біг на 1500 метрів, клас - T20)

Велоспорт

  • "срібло": Єгор Дементьєв (шосейна гонка, клас - С5)

Тхеквондо

  • 9-е місце: Антон Швець (до 75 кг, клас - T44)
 
Україна 5-та в медальному заліку Паралімпіади

"Українська правда" у Threads

Теми: Паралімпіадаспорт
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