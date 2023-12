10-й день Паралімпіади-2020: у України ще 4 "золота" і рекорд

У Токіо-2020 закінчився 10-й змагальний день Паралімпіади-2020, він приніс Україні ще 10 медалей: чотири – у плаванні, три – у легкій атлетиці, два – у каноеспринті, одна – у велоспорті.

Джерело: "Суспільне" та "Інтерфакс-Україна"

Деталі: 10-й день змагань пройшов для паралімпійської збірної у фіналах шести дисциплін: плавання, легкої атлетики, кульової стрільби, каное-спринті, велоспорту та тхеквондо. У плаванні українці здобули аж чотири медалі.

Володарями золотих нагород стали плавці Максим Крипак та Денис Остапченко, веслувальник Сергій Ємельянов та легкоатлетка Зоя Овсій.

Десятий змагальний день став останнім у плаванні. За підсумками Максим Крипак очолив список спортсменів із найбільшою кількістю медалей: його "золото" на дистанції 200 метрів комплексним стилем стало сьомою нагородою у Токіо.

Зоя Овсій принесла Україні перше в історії "золото" Паралімпіади в метанні булави і встановила паралімпійський рекорд із результатом 25,12 метра.

It's nearly the end of the day in #ParaAthletics but we've still got time for a new Paralympic Record in the Women's Club Throw - F51 Final!#Gold - Zoia Ovsii (PR 25.12) #UKR#Silver - Cassie Mitchell #USA#Bronze - Elena Gorlova #RPC#ParaAthletics #Tokyo2020 #Paralympics