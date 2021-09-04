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У Сімферополі пройшла акція проти незаконних дій окупантів, десятки затриманих

Субота, 4 вересня 2021, 20:55
Фото з Facebook Тетяни Печончик

Після незаконних обшуків та затримань, які влаштували силовики в захопленому Росією Криму 3 та 4 вересня, під будівлю "управління ФСБ" в Сімферополі з протестом вийшли родичі затриманих та небайдужі громадяни. Окупанти схопили більше 50 протестувальників.

Джерело: лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook, повідомлення омбудсмена Людмили Денісової

Деталі: Протягом п'ятниці та суботи на захопленому Росією півострові російськи силовики викрали першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і ще чотирьох кримських татар - Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова. Їхнє місцезнаходження невідоме.

Протестуючи проти незаконних обшуків та затримань, родичі та небайдужі співгромадяни вийшли до будівлі ФСБ в Криму. Окупанти схопили більше 50 протестувальників - кримських татар.

За словами Денісової, їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, б’ючи по нирках, та відвезли до різних відділень "поліції" в тимчасово окупованому Криму, де їх допитують без доступу адвокатів.

Омбудсмен повідомила, що серед затриманих - двоє журналістів Кримської солідарності - Айдер Кадиров та Нурі Абдурашитов, голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедля, член Меджлісу кримськотатарського народу Леммар Юнусов, і колишній політв'язень, фигурант "у справі Веджіє Кашка" Казим Аметов.

Пряма мова Денісової: "Своїми діями так звані "правоохоронці" порушили презумпцію невинуватості, права на свободу, особисту недоторканність та правову допомогу. Без злагоджених дій України та міжнародних партнерів — із затриманих сьогодні громадян України вчергове зроблять "злочинців" за сфабрикованими справами.

Закликаю міжнародну спільноту застосувати всі можливі важелі впливу на країну-агресора, аби припинити репресії стосовно корінного населення Криму".

Більше деталей: Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова опублікувала відео нападу російських силовиків на мирних мітингувальників.

Нагадаємо:

Правозахисні організації опублікували термінову заяву після викрадення Нарімана Джеляла та інших кримських татар в окупованому Росією Криму.

Українська правда
Теми: Кримправа людиниМеджлісРосіяокупація


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