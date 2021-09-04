Викрадення людей у Криму: правозахисники оприлюднили термінову заяву

Правозахисні організації опублікували термінову заяву після викрадення Нарімана Джеляла та інших кримських татар в окупованому Росією Криму.

Джерело: Кримська правозахисна група у Facebook

Деталі: 3 та 4 вересня 2021 року співробітники ФСБ Російської Федерації провели 5 обшуків в окупованому Криму, після яких затримали і повезли у невідомому напрямку п’ятьох кримських татар: Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Нарімана Джеляла, Шевкета Усеїнова та Асана Ахтемова.

Родичі та адвокати затриманих подали заяви до різних де-факто правоохоронних органів, однак жоден із них не повідомив про місцезнаходження зниклих.

У Кримській правозахисній групі зазначають, що про місцеперебування Ельдара Одаманова нічого невідомо з 7 ранку 3 вересня.

На момент публікації заяви відомо, що обшуки у Ельдара Одаманова та Азіза Ахтемова проводилися нібито у зв'язку з підривом газопроводу під Сімферополем, який стався 23 серпня 2021 року. Наступний обшук відбувся у Нарімана Джеляла, першого заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу і громадського активіста, який відкрито заявляв про грубі порушення прав людини в окупованому Криму та брав участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня 2021 р.

Дослівно: "Такі дії окупаційної влади можуть кваліфікуватися як насильницьке зникнення, оскільки силові структури позбавляють затриману особу засобів зв’язку зі своїми рідними та адвокатами, внаслідок чого існує реальна загроза їхньому здоров'ю та життю. За роки окупації Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні та правозахисні організації зафіксували понад 40 випадків насильницьких зникнень на півострові.

Свавільні обшуки і затримання також стали системною практикою, яку здійснює Російська Федерація відносно будь-кого, хто висловлює найменшу незгоду з діями окупаційної влади, особливо кримськотатарської громади".

Більше деталей: Правозахисники вважають, що переслідування мешканців Криму російськими окупантами за їхню підтримку Кримської платформи може стати новою хвилею сфабрикованих кримінальних справ. Там додали, що факт, що Наріман Джелял публічно підтримав Кримську платформу та взяв участь в установчому саміті, може бути справжнім мотивом його переслідування.

З огляду на це, правозахисники вимагають від Російської Федерації як держави-окупанта:

- негайно звільнити Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Нарімана Джеляла, Шевкета Усеїнова та Асана Ахтемова, а також інших політичних в’язнів,

- прининити свальні обшуки, затримання та викрадення осіб, а також інші форми політичного тиску на осіб, які здійснюють своє право на свободу вираження поглядів, свободу думки, совісті, релігії та мирних зібрань,

- ефективно розслідувати всі випадки свавільних обшуків та насильницьких зникнень і притягти винних до відповідальності,

- припинити залякування та тиск на активістів, правозахисників та журналістів в окупованому Криму,

- неухильно дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом і міжнародним правом прав людини.

Правозахисники звернулися до іноземних держав, міжнародних організацій, зокрема учасників Кримської платформи з пропозицією висловити рішучий та спільний протест проти дій Російської Федерації щодо нової хвилі обшуків та арештів в окупованому Криму у форматі синхронізованої заяви від імені урядів держав та запровадити персональні санкції щодо осіб, причетних до проведення обшуків, затримань та викрадень мешканців Криму

Заяву підтримали, зокрема, ГО "КримSOS", Українська Гельсінська спілка з прав людини, Об’єднання родичів політв’язнів Кремля, Центр громадянських свобод, Медійна ініціатива за права людини, правозахисний центр ДІЯ, Центр прав людини ZMINA.

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