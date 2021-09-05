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Ткаченко знову винить столичну владу: тепер через згорілий орган

Неділя, 5 вересня 2021, 06:17
Олександр Ткаченко (Фото: Facebook)

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звинувачує владу Києва в тому, що це саме її бездіяльність привела до пожежі і знищення органу в католицькому костелі Святого Миколая на Великій Васильківській.

Джерело: телеграм-канал Ткаченка

Пряма мова: "В будинку мала розпочатися реставрація зовнішнього фасаду, але йшли суди з приводу тендерів, тому процес було відкладено. Щодо внутрішніх робіт йшли дискусії між католицькою громадою та будинком органної музики, щодо того, як можна користуватися органом.

Представники католицької громади вважали, що він має знаходитися не за алтарем. Але орган був побудований саме для того місця, де він стояв. Розміщувати його в іншому місці не просто заборонено з огляду щодо закону про охорону культурної та історичної спадщини, а ще й вкрай небезпечно. Нарешті була досягнута домовленість і прописана дорожня карта, куди рухатися далі. Колектив Національного будинку органної та камерної музики мав переїхати до Будинку музики. До цього існує відповідний указ президента та рішення уряду.

Але за рік мерія міста Києва не спромоглася прийняти рішення, де може бути побудований Будинок музики. Поки влада міста роздумувала – орган згорів.

Інструмент дійсно потребував відповідного ремонту та і сама його конструкція вимагала серйозного вдосконалення. Та невизначеність щодо перебування будинку органної музики власне в цій будівлі ускладнювала роботи щодо реконструкції чи ремонту органу…

Що ще хвилює в цій історії – як багато знавців та експертів в органній справі з’явилося в Києві. Особливо тих, хто почав розповідати, що варто було робити раніше, до пожежі. Але я вдячний тим, хто не займається спекуляціями, а відгукнувся і допомагає просто зараз".

Деталі: Ткаченко пояснив також, що в орган, який складався переважно з дерева, неможливо було вбудувати захисні металеві конструкції для електроприводів. Ймовірне замикання сталося саме всередині органу після проведення профілактичних робіт щодо його очищення та початку репетицій.

Що передувало: У п'ятницю ввечері у Києві горів костел Святого Миколая на вулиці Великій Васильківській. Жертв та постраждалих немає, але згорів орган.

Основною версією пожежі наразі є загоряння електропроводів всередині дерев’яного корпусу органу.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і міністр культури Олександр Ткаченко впевнені, що костел буде повністю відновлений після пожежі.

Українська правда
Теми: ТкаченкоВіталій Кличкопожежа


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