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Монастирський назвав основну версію пожежі в костелі

Субота, 4 вересня 2021, 13:03
Монастирський назвав основну версію пожежі в костелі
фото: Facebook Монастирського

Основною версією пожежі в київському Костелі Святого Миколая наразі є загоряння електропроводів всередині дерев’яного корпусу органу.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у Facebook

Дослівно: "Поліція розглядає на цей час усі можливі версії загоряння. Після вивчення записів із внутрішніх та зовнішніх камер відеонагляду, допиту свідків та експертизи буде зрозуміло, що саме сталося. Але основною версією на зараз є загоряння електропроводів всередині дерев’яного корпусу органу, якім було більше 40 років".

Деталі: За словами міністра, пожежа почалася під час репетиції на органі: з нього пішов дим, а потім його охопило полум’я.

Монастирський також заявив, що працівники Костелу не викликали рятувальників одразу, а намагалися загасити пожежу самотужки, через що були втрачені дорогоцінні хвилини.

"Рятувальники відреагували миттєво і були на місті події вже через 6 хвилин після виклику.

Скажу відверто, якби не їх професійні дії, ми б втратили одну з найкрасивіших архітектурних пам’яток Києва, – як Париж втратив стародавній собор Нотр-Дам де Парі", – додав він.

Міністр також зазначив, що після пожежі доведеться будувати новий орган, проте конструкція костелу, за попередніми висновками спеціалістів, не зазнала ушкодження.

Що передувало: У п'ятницю ввечері у Києві горів Костел Святого Миколая на вулиці Великій Васильківській.

О 22:40 пожежу локалізували, а о 23:26 - ліквідували. Жертв та постраждалих немає.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і міністр культури Олександр Ткаченко впевнені, що Костел Святого Миколая в Києві буде повністю відновлений після пожежі.

Українська правда

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Теми: пожежаКиївМонастирський
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