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Глави МВС та Мінкульту запевняють, що костел повністю відновлять

Субота, 4 вересня 2021, 10:42
фото ДСНС

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і міністр культури Олександр Ткаченко впевнені, що костел Святого Миколая в Києві буде повністю відновлений після пожежі.

Джерело: Монастирський і Ткаченко у коментарі журналістам у суботу в Києві біля костелу, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова Монастирського: "Несучі перекриття не постраждали. Тобто конструкції костелу нічого не загрожує".

Пряма мова Ткаченка: "Повинні були початися протиаварійні, реставраційні роботи ще кілька місяців тому. Тендер був заблокований. Зараз очевидно, що потрібно встановлювати обсяг збитків і починати вже не реставраційні роботи, а протиаварійні".

Деталі: Ткаченко також сказав, що в результаті пожежі постраждав орган, деякі приміщення біля органу, впала люстра.

При цьому глава МВС і міністр культури висловили впевненість, що костел буде повністю відновлений.

Як повідомив Монастирський, за попередніми висновками, причиною пожежі в костелі стало коротке замикання в органі.

"Попередній висновок, що причиною загоряння було коротке замикання в органі, тому що загоряння було під час репетиції, яка проводилася після 21.00", – сказав він.

Глава МВС повідомив, що відкрито кримінальне провадження за порушення правил пожежної безпеки. Взяті зразки для експертизи.

У свою чергу міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав, що "орган знищений і це – окрема трагедія".

Що передувало: У п'ятницю ввечері у Києві горів Костел Святого Миколая на вулиці Великій Васильківській.

О 22:40 пожежу локалізували, а о 23:26 - ліквідували. Жертв та постраждалих немає.

Теми: МонастирськийТкаченкопожежаКиїв


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