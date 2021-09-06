Стефанчук прокоментував чутки, що Зеленський хоче посадити його у крісло Разумкова

Віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що інформацію про нібито бажання президента бачити його на посаді голови парламенту поширює той, хто в ній зацікавлений, і що після цього з нього зняли деякі повноваження.

Джерело: Стефанчук в інтерв’ю "РБК-Україна"

Пряма мова: "Після активного поширення цієї інформації я уперше зіткнувся з тим, що мені навіть складно комусь опонувати стосовно неї. Тому що вона з'явилася нізвідки, з якихось телеграм-каналів, потім вона була розповсюджена масово в усіх ЗМІ… Але я точно знаю, що цю інформацію поширює той, хто в ній зацікавлений. Якщо запалюються зірки, то це комусь потрібно".

Деталі: За словами Стефанчука, та посада, яку він зараз обіймає, його "цілковито задовольняє", найбільше відповідає його "рівню кваліфікації, професійного бекграунду" і є тим місцем, де він міг би реалізуватися найкраще.

Він додав, що після появи цих чуток його відносини зі спікером Дмитром Разумковим "ніяк не змінилися", але відбулися певні зміни у його роботі.

Наприклад, понад півроку на сайті парламенту в розділі "Топ-новини" не з’являються новини за його участю, його перестали запрошувати на внутрішні наради та зустрічі, крім традиційних "понеділкових апараток".

Більше того, додав Стефанчук, з нього зняли деякі повноваження першого заступника голови, які вважаються традиційними для цієї посади – зокрема, функції щодо міжнародної та міжпарламентської діяльності, роботу з іноземними колегами-парламентарями.

Водночас віцеспікер додав, що "не схильний тут вбачати якусь конспірологію", а вважає, що "це радше якісь внутрішні апаратні нюанси".

Стефанчук також підкреслив, що будь-хто з керівництва ВР – це такий самий нардеп, як інші 450 обранців, що у парламенті нема керівників і підлеглих, що всі рівні, тому "роль і значення керівництва дещо переоцінені".

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