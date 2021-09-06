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Стефанчук прокоментував чутки, що Зеленський хоче посадити його у крісло Разумкова

Понеділок, 6 вересня 2021, 11:44
Стефанчук прокоментував чутки, що Зеленський хоче посадити його у крісло Разумкова
Фото з Facebook Стефанчука

Віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що інформацію про нібито бажання президента бачити його на посаді голови парламенту поширює той, хто в ній зацікавлений, і що після цього з нього зняли деякі повноваження.

Джерело: Стефанчук в інтерв’ю "РБК-Україна"

Пряма мова: "Після активного поширення цієї інформації я уперше зіткнувся з тим, що мені навіть складно комусь опонувати стосовно неї. Тому що вона з'явилася нізвідки, з якихось телеграм-каналів, потім вона була розповсюджена масово в усіх ЗМІ… Але я точно знаю, що цю інформацію поширює той, хто в ній зацікавлений. Якщо запалюються зірки, то це комусь потрібно".

Деталі: За словами Стефанчука, та посада, яку він зараз обіймає, його "цілковито задовольняє", найбільше відповідає його "рівню кваліфікації, професійного бекграунду" і є тим місцем, де він міг би реалізуватися найкраще.

Він додав, що після появи цих чуток його відносини зі спікером Дмитром Разумковим "ніяк не змінилися", але відбулися певні зміни у його роботі.

Наприклад, понад півроку на сайті парламенту в розділі "Топ-новини" не з’являються новини за його участю, його перестали запрошувати на внутрішні наради та зустрічі, крім традиційних "понеділкових апараток".

Більше того, додав Стефанчук, з нього зняли деякі повноваження першого заступника голови, які вважаються традиційними для цієї посади – зокрема, функції щодо міжнародної та міжпарламентської діяльності, роботу з іноземними колегами-парламентарями.  

Водночас віцеспікер додав, що "не схильний тут вбачати якусь конспірологію", а вважає, що "це радше якісь внутрішні апаратні нюанси".

Стефанчук також підкреслив, що будь-хто з керівництва ВР – це такий самий нардеп, як інші 450 обранців, що у парламенті нема керівників і підлеглих, що всі рівні, тому "роль і значення керівництва дещо переоцінені".

Передісторія:

  • У лютому джерела УП повідомляли, що президент Володимир Зеленський хотів би бачити на посаді голови Верховної Ради чинного віцеспікера Руслана Стефанчука. Причиною такого бажання називали самостійність чинного голови Дмитра Разумкова, який начебто має власні політичні амбіції та намагається не залежати від Офісу президента.  

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаРазумков Дмитро
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