Зеленський хотів би замінити Разумкова на Стефанчука – джерела

Президент Володимир Зеленський хотів би бачити на посаді голови Верховної Ради чинного віцеспікера Руслана Стефанчука. Останнього спеціально для цього готують.

Джерело: стаття УП "Рятувальні "трійки". Як Зеленський бере Раду під зовнішнє управління"

Деталі: Причина заміни спікера – самостійність чинного голови Разумкова. Той начебто має власні політичні амбіції та намагається не залежати від Офісу президента. Саме це і не подобається людям на Банковій.

Зазначається, що Стефанчук наразі виглядає найбільш прийнятною кандидатурою на посаду спікера, проте йому не вистачає медійності.

"Як розповідають в оточенні Зеленського, президент був би не проти підсадити Стефанчука на щабель вище у парламентській ієрархії. Але є проблема – цей щабель уже зайнятий", – йдеться у статті УП.

Водночас, форсувати питання заміни спікера наразі не будуть, оскільки для цього треба публічно пояснити, що не так із Разумковим та знайти голоси на підтримку Стефанчука.

Для просування віцеспікера та роботи над невтішною для Зеленського соціологією були створені спеціальні "трійки", які опікуються різними сферами. Саме модерувати їх роботу і має Стефанчук для формування образу "державника".

За словами джерел УП, "трійки" – це близько 20 профільних груп, в кожну з яких входять відповідний голова комітету Ради, член Кабміну і заступник глави ОПУ. Їхнє завдання – скласти план і написати закони під програму президента".

Один із представників уряду пояснив: "Є економічна "трійка", фінансова, податкова і так далі. От скільки є комітетів у Раді – стільки приблизно і "трійок". На них вирішують, які закони треба підготувати, щоб виконати обіцянки Зеленського, що саме туди записати, і коли це можна провести через комітети і Раду".

Відомо, що Разумков у процес роботи "трійок" взагалі не залучений.

Що передувало: За результатами опитування центру Разумкова, голова Верховної Ради Дмитро Разумков поступається у другому турі виборів президента Володимиру Зеленському, але його готові підтримати 40% з тих, хто піде на вибори і визначився.

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