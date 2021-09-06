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Справа МН17: РФ відмовила у допиті підозрюваних Гіркіна та Дубинського

Понеділок, 6 вересня 2021, 14:35
Справа МН17: РФ відмовила у допиті підозрюваних Гіркіна та Дубинського

Російська Федерація відмовила у допиті як свідків двох обвинувачених у справі про збиття Боїнга МН17 Ігоря Гіркіна і Сергія Дубинського.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Укрінформ.

Головуючий суддя Фредерік Стейнгаус повідомив, що жоден із чотирьох обвинувачених на слухання не з’явився. За його словами, суд також вивчить додаткові матеріали, надані слідчим суддею, зокрема допити свідків, висновки експертів щодо раніше представлених аудіозаписів.

Суддя оголосив, що російська влада відмовила у допиті трьох обвинувачених - колишнього офіцера ФСБ, так званого колишнього міністра оборони "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) та генерала, а на час збиття літака полковника ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глави "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського. 

Крім того, Україна повідомила, що їй не відоме місцеперебування ще одного обвинуваченого, громадянина України Леоніда Харченка, який воював на боці "ДНР". Ці троє мали дати свідчення щодо підполковника ГРУ Олега Пулатова. Він - єдиний, хто призначив захисну групу, решту судять заочно. Через свого адвоката Пулатов заперечував свою причетність.

Головуючий суддя підкреслив, що всі обвинувачені досі мають право виступити у суді.

 Москва пояснила відмову тим, що Кримінально-процесуальний кодекс РФ забороняє обвинуваченому у кримінальній справі виступати свідком у тій самій справі.

Раніше стало відомо, що рішення у справі про збитий над Донбасом рейс MH17 "Малайзійських авіаліній" винесуть у другій половині 2022 року.

У Нідерландах 6 вересня поновився судовий процес у справі MH17 - слово надали рідним і близьким загиблих, які мають намір розповісти суду про своє горе і наслідки катастрофи.

Цей процес уже назвали "історичним і безпрецедентним" - уперше в історії судочинства країни до суду звернуться понад 90 родичів загиблих. Це буде найемоційніший момент у слуханнях.

Читайте також: Російські аргументи для Гааги: як будують захист обвинувачуваних у справі MH-17

"Українська правда" у Threads

Теми: MH17
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