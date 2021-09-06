Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Справа МН17: РФ відмовила у допиті підозрюваних Гіркіна та Дубинського

Понеділок, 6 вересня 2021, 14:35

Російська Федерація відмовила у допиті як свідків двох обвинувачених у справі про збиття Боїнга МН17 Ігоря Гіркіна і Сергія Дубинського.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Укрінформ.

Головуючий суддя Фредерік Стейнгаус повідомив, що жоден із чотирьох обвинувачених на слухання не з’явився. За його словами, суд також вивчить додаткові матеріали, надані слідчим суддею, зокрема допити свідків, висновки експертів щодо раніше представлених аудіозаписів.

Суддя оголосив, що російська влада відмовила у допиті трьох обвинувачених - колишнього офіцера ФСБ, так званого колишнього міністра оборони "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) та генерала, а на час збиття літака полковника ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глави "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського. 

Крім того, Україна повідомила, що їй не відоме місцеперебування ще одного обвинуваченого, громадянина України Леоніда Харченка, який воював на боці "ДНР". Ці троє мали дати свідчення щодо підполковника ГРУ Олега Пулатова. Він - єдиний, хто призначив захисну групу, решту судять заочно. Через свого адвоката Пулатов заперечував свою причетність.

Головуючий суддя підкреслив, що всі обвинувачені досі мають право виступити у суді.

 Москва пояснила відмову тим, що Кримінально-процесуальний кодекс РФ забороняє обвинуваченому у кримінальній справі виступати свідком у тій самій справі.

Раніше стало відомо, що рішення у справі про збитий над Донбасом рейс MH17 "Малайзійських авіаліній" винесуть у другій половині 2022 року.

У Нідерландах 6 вересня поновився судовий процес у справі MH17 - слово надали рідним і близьким загиблих, які мають намір розповісти суду про своє горе і наслідки катастрофи.

Цей процес уже назвали "історичним і безпрецедентним" - уперше в історії судочинства країни до суду звернуться понад 90 родичів загиблих. Це буде найемоційніший момент у слуханнях.

Читайте також: Російські аргументи для Гааги: як будують захист обвинувачуваних у справі MH-17

Теми: MH17


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні за добу 2 197 хворих на COVID і 53 смерті 

Головні новини понеділка і ночі: білоруські опозиціонери, карантин в Україні

"Талібан" заявив про захоплення останньої непідкореної провінції

Ізраїль вдарив по виробництву ракет "ХАМАС"

Дев’ять людей загинули через аварію на шахті в ОРЛО – ЗМІ

Арахамія пояснив, чому фракція не реагує на ДТП Трухіна

Усі новини...
MH17
У Нідерландах поновлюється суд у справі катастрофи рейсу МН17
Слідство у справі MH17 закликало військових РФ поділитися інформацією про ЗРК "Бук"
Росія в ЄСПЛ звинуватила Україну в обстрілах своєї території, катастрофі MH17 і шкоді для Криму
Останні новини
09:16
Курс гривні стрімко зміцнився
09:13
Разумков очікує побачити проєкт бюджету до 15 вересня
08:49
Майже 134 тисячі українців вакцинувалися проти коронавірусу 6 вересня
08:30
"Північний потік-2": компанія-оператор заявила про зварення останньої труби газогону
08:18
В Україні за добу 2 197 хворих на COVID і 53 смерті 
08:00
Головні новини понеділка і ночі: білоруські опозиціонери, карантин в Україні
07:50
Болсонару підписав указ, що обмежує соцмережі у видаленні контенту
07:25
На Донбасі було сім порушень “тиші”, минуло без втрат
07:15
COVID у світі: Ледь більше 400 тисяч випадків, найбільше в Британії
06:15
Куба перша у світі почала вакцинувати від COVID-19 дітей від 2 років
Усі новини...