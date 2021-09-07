Куба перша у світі почала вакцинувати від COVID-19 дітей від 2 років

Куба стала першою країною в світі, де вакцинували дітей у віці від двох років від COVID-19.

Джерело: AFP

Деталі: Завершивши клінічні випробування своїх вакцин Abdala і Soberana серед неповнолітніх, у п'ятницю Куба розпочала кампанію з вакцинації дітей віком від 12 років, а вже в понеділок – віком від 2 до 11 років.

Кубинські вакцини не пройшли міжнародну наукову експертну оцінку та не визнані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Ці вакцини засновані на технології рекомбінантних білків - тієї ж, що використовується в Novavax в США і Sanofi у Франції, що також очікують схвалення ВООЗ. На відміну від багатьох інших використовуваних вакцин, рекомбінантні не вимагають надмірного охолодження.

Зазначається, що такі країни, як Китай, Об'єднані Арабські Емірати і Венесуела оголосили, що планують вакцинувати дітей молодшого віку, але Куба перша зробила це.

Куба хоче зробити щеплення всім дітям, перш ніж знову відкривати школи, які були здебільшого закриті з березня 2020 року.

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