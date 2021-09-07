Куба перша у світі почала вакцинувати від COVID-19 дітей від 2 років
Куба стала першою країною в світі, де вакцинували дітей у віці від двох років від COVID-19.
Джерело: AFP
Деталі: Завершивши клінічні випробування своїх вакцин Abdala і Soberana серед неповнолітніх, у п'ятницю Куба розпочала кампанію з вакцинації дітей віком від 12 років, а вже в понеділок – віком від 2 до 11 років.
Кубинські вакцини не пройшли міжнародну наукову експертну оцінку та не визнані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Ці вакцини засновані на технології рекомбінантних білків - тієї ж, що використовується в Novavax в США і Sanofi у Франції, що також очікують схвалення ВООЗ. На відміну від багатьох інших використовуваних вакцин, рекомбінантні не вимагають надмірного охолодження.
Зазначається, що такі країни, як Китай, Об'єднані Арабські Емірати і Венесуела оголосили, що планують вакцинувати дітей молодшого віку, але Куба перша зробила це.
Куба хоче зробити щеплення всім дітям, перш ніж знову відкривати школи, які були здебільшого закриті з березня 2020 року.
Нагадаємо:
- Куба намагається досягти рівня вакцинації 90% до грудня.
- Нині близько половини з 11,3 мільйонів жителів Куби отримали щонайменше одну дозу вакцини, причому більше 3,5 мільйона повністю щеплені.