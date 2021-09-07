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На Донбасі було сім порушень “тиші”, минуло без втрат

Вівторок, 7 вересня 2021, 07:25
На Донбасі було сім порушень “тиші”, минуло без втрат

6 вересня на Донбасі було 7 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів, але бойових втрат серед українських захисників немає.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Поблизу Зайцевого ворог стріляв  з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У напрямку Невельського російські окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Новолуганського ворог відкривав провокаційний вогонь зі стрілецької зброї.

Противник застосовував міномети 120 калібру, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберний кулемет неподалік Золотого-4 та Новозванівки.

Обстрілюючи околиці Катеринівки, російські окупанти застосували міномети 82 калібру.

Окрім того, на Донеччині пролетів ворожий БПЛА невизначеного типу із перетином лінії розмежування, який скинув два саморобні вибухові пристрої.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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