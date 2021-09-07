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Очільниця посольства США розповіла про "хімію" зустрічі Байдена і Зеленського

Вівторок, 7 вересня 2021, 11:45
Крістіна Квін. фото - Радіо Свобода

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін каже, що зустріч президента США Джо Байдена і очільника України Володимира Зеленського стане початком до набагато більш інтенсивного раунду перемовин щодо низки різних тем.

Джерело: Квін в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Зустріч лідерів, безумовно, має велику символічну вагу, втім, нею все не обмежується. Ця зустріч стане початком до набагато більш інтенсивного раунду перемовин щодо низки різних тем. У Комісії стратегічного партнерства обговорюватимуть широкий спектр проблем, але паралельно відбуватиметься діалог щодо енергетики та клімату, будуть також окремі перемови щодо безпекових питань, а торгівлею опікуватиметься Консультативна група з торгівлі та інвестування.

Перемовини розпочнуться восени цього року чи на початку наступного. На цих зустрічах наші експерти спільно працюватимуть для поглиблення відносин між країнами".

Деталі: За словами Квін, наступні місяці та роки сторони також займатимуться впровадженням договорів у надзвичайно різних сферах: безпековій, енергетичній, економічній та торговій, про підписання було оголошено в рамках зустрічі.

Також тимчасова повірена відповіла ствердно на запитання, чи був встановлений між президентами США та України позитивний зв’язок, "хімія", так би мовити.

Пряма мова: "Так, я це відчувала саме таким чином! Ця розмова була відвертою та чесною, що мені надзвичайно сподобалося. Були обговорені саме ті проблеми, які цікавили обидвох президентів. Для цього необхідна впевненість та довіра. Це демонструє міцні та гарні відносини. Тож, мені здалося, що енергія на зустрічі була досить позитивна".

Знати більше: Візит в США є великою відповідальністю для Зеленського: Про що домовились президенти України та США?

Передісторія:

  • З 31 серпня до 2 вересня тривав візит президента України Володимира Зеленського до США
  • У спільній заяві двох країн під час візиту президента Володимира Зеленського до США йшлося про активізацію роботи Комісії стратегічного партнерства, заклик Росії припинити агресію, підтвердження надання безпекової допомоги Києву та співпрацю у секторі оборони.  
  • Сполучені Штати планують виділити Україні до кінця 2021 року 463 мільйони доларів на втілення реформ.

Теми: СШАБайденЗеленський


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