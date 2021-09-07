Очільниця посольства США розповіла про "хімію" зустрічі Байдена і Зеленського

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін каже, що зустріч президента США Джо Байдена і очільника України Володимира Зеленського стане початком до набагато більш інтенсивного раунду перемовин щодо низки різних тем.

Джерело: Квін в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Зустріч лідерів, безумовно, має велику символічну вагу, втім, нею все не обмежується. Ця зустріч стане початком до набагато більш інтенсивного раунду перемовин щодо низки різних тем. У Комісії стратегічного партнерства обговорюватимуть широкий спектр проблем, але паралельно відбуватиметься діалог щодо енергетики та клімату, будуть також окремі перемови щодо безпекових питань, а торгівлею опікуватиметься Консультативна група з торгівлі та інвестування.

Перемовини розпочнуться восени цього року чи на початку наступного. На цих зустрічах наші експерти спільно працюватимуть для поглиблення відносин між країнами".

Деталі: За словами Квін, наступні місяці та роки сторони також займатимуться впровадженням договорів у надзвичайно різних сферах: безпековій, енергетичній, економічній та торговій, про підписання було оголошено в рамках зустрічі.

Також тимчасова повірена відповіла ствердно на запитання, чи був встановлений між президентами США та України позитивний зв’язок, "хімія", так би мовити.

Пряма мова: "Так, я це відчувала саме таким чином! Ця розмова була відвертою та чесною, що мені надзвичайно сподобалося. Були обговорені саме ті проблеми, які цікавили обидвох президентів. Для цього необхідна впевненість та довіра. Це демонструє міцні та гарні відносини. Тож, мені здалося, що енергія на зустрічі була досить позитивна".

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