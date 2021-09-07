Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кива склав іспит на адвоката

Вівторок, 7 вересня 2021, 15:51
Кива склав іспит на адвоката
ІЛЛЯ КИВА. ФОТО ОПЗЖ

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива в січні 2021 року склав іспит на право займатися адвокатською діяльністю.

Джерело: Bihus.Info 

Деталі: Інформація про іспит Киви міститься в реєстрі на сайті Національної асоціації адвокатів.

Зокрема, запис в реєстрі свідчить про те, що нардеп складав іспит у Закарпатській обласній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури. 

Відзначається, що в Україні лише одна людина із таким ПІБ, але іспит – лише один з етапів.

Водночас, після іспиту кандидат має пройти 6 місяців стажування у адвоката з досвідом не менше 5 років.

Стажер має виконати план з підготовки процесуальних документів, ознайомлення із чинним законодавством і підготувати звіт.

Потім має зібратися Рада адвокатів регіону та ознайомитися із звітом та затвердити його.

 

Адвокат у коментарі журналістам розповів, що рада адвокатів Закарпатської області має збиратись у вересні, тому вже скоро стане зрозуміло, чи стане Кива адвокатом.

Якщо нардеп стане адвокатом, то отримає деякі привілеї. Наприклад, його не зможуть обшукати без окремої ухвали і присутності представника ради адвокатів.

Передісторія: 

  • Нардеп від ОПЗЖ Кива захистив дисертацію кандидата наук із державного управління на тему "Механізми впливу громадянського суспiльства на державне регулювання правоохоронної дiяльностi (на прикладі країн ЄС та України)".
  • Захист відбувся 26 квітня в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості. На ньому були присутні невідомі молодики, які не пускали на захід журналістів.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОПЗЖ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
ОПЗЖ
Нардеп з "батальйону Монако" уже втретє за велику війну виїхав з України
Григорію Суркісу лишили звання "почесного громадянина" Харківської області
СБУ арештувала активи депутата-зрадника від ОПЗЖ на 500 мільйонів гривень
Останні новини
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
Усі новини...
Реклама: