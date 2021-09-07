Кива склав іспит на адвоката
Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива в січні 2021 року склав іспит на право займатися адвокатською діяльністю.
Джерело: Bihus.Info
Деталі: Інформація про іспит Киви міститься в реєстрі на сайті Національної асоціації адвокатів.
Зокрема, запис в реєстрі свідчить про те, що нардеп складав іспит у Закарпатській обласній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури.
Відзначається, що в Україні лише одна людина із таким ПІБ, але іспит – лише один з етапів.
Водночас, після іспиту кандидат має пройти 6 місяців стажування у адвоката з досвідом не менше 5 років.
Стажер має виконати план з підготовки процесуальних документів, ознайомлення із чинним законодавством і підготувати звіт.
Потім має зібратися Рада адвокатів регіону та ознайомитися із звітом та затвердити його.
Адвокат у коментарі журналістам розповів, що рада адвокатів Закарпатської області має збиратись у вересні, тому вже скоро стане зрозуміло, чи стане Кива адвокатом.
Якщо нардеп стане адвокатом, то отримає деякі привілеї. Наприклад, його не зможуть обшукати без окремої ухвали і присутності представника ради адвокатів.
Передісторія:
- Нардеп від ОПЗЖ Кива захистив дисертацію кандидата наук із державного управління на тему "Механізми впливу громадянського суспiльства на державне регулювання правоохоронної дiяльностi (на прикладі країн ЄС та України)".
- Захист відбувся 26 квітня в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості. На ньому були присутні невідомі молодики, які не пускали на захід журналістів.