Невідомі блокують вхід до аудиторії, де захищається Кива
Троє чоловіків у чорному одязі, які відмовляють представлятись і пояснювати, на кого вони працюють, блокують вхід до аудиторії, у якій захищає кандидатську дисертацію нардеп Ілля Кива.
Джерело: журналістка УП з Інституту підготовки кадрів Держслужби зайнятості, де відбувається захист
Деталі: На прохання журналістки УП чоловіки відмовились представлятись і показувати посвідчення.
На запитання журналістів, хто ці чоловіки в чорному, Ілля Кива відповів: "Студенти чи може аспіранти". Ці ж чоловіки супроводжували Киву у вбиральню і оберігали його від журналістів.
В Інституті підготовки кадрів поки відмовляються від пояснень.
Що передувало: Частину журналістів не пускали до Державного інституту підготовки кадрів держслужби зайнятості, де 26 квітня відбувається захист кандидатської дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви.
Ситуація вирішилася лише після втручання представників поліції.