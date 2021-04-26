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Кива під наглядом "тітушок" захистив кандидатську: остаточне рішення за МОН

Понеділок, 26 квітня 2021, 13:09
Кива під наглядом тітушок захистив кандидатську: остаточне рішення за МОН
УП

Троє чоловіків у чорному одязі, які відмовлялися представлятись і пояснювати, на кого вони працюють, блокували вхід до аудиторії, у якій захищав кандидатську дисертацію нардеп Ілля Кива.

Джерело: журналістка УП з Інституту підготовки кадрів Держслужби зайнятості, де відбувався захист

Деталі: На прохання журналістки УП чоловіки відмовились представлятись і показувати посвідчення.

На запитання журналістів, хто ці чоловіки в чорному, Ілля Кива відповів: "Студенти чи може аспіранти". Ці ж чоловіки супроводжували Киву у вбиральню і оберігали його від журналістів.

В Інституті підготовки кадрів відмовилися від пояснень.

Водночас захист кандидатської дисертації Киви пройшов успішно. Члени комісії проголосували одностайно: 13 - за, 0 - проти. Захист тривав з 10 до 13 години. 

Згідно із законодавством, наукові ступені доктора і кандидата наук присуджують спеціалізовані вчені ради за результатами прилюдного захисту дисертацій. Міносвіти затверджує такі рішення і видає дипломи доктора та кандидата наук.

Тож тепер рішення, чи стане народний депутат Ілля Кива кандидатом наук із державного управління, - за відомством, яке очолює Сергій Шкарлет.

Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива подякував журналістам, які витратили свій час на висвітлення цієї події, та зазначив, що не сподівався на такий ажіотаж.

На думку Киви, "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою".

Що передувало: Частину журналістів не пускали до Державного інституту підготовки кадрів держслужби зайнятості, де 26 квітня відбувається захист кандидатської дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви.

Ситуація вирішилася лише після втручання представників поліції.

Нагадаємо: Представник ОПЗЖ народний депутат Ілля Кива неодноразово потрапляв у поле зору журналістів. У 2020 році розслідування видання "Наші гроші з Денисом Бігусом" встановило, що нардеп здавав в оренду яму для відходів на Полтавщині і заробив на цьому 1,2 мільйона за рік. 

Кива "відзначився" підтримкою білоруського президента-самозванця Олександра Лукашенка, закликав надати допомогу Вірменії в конфлікті щодо Нагірного Карабаху. Одіозний нардеп неодноразово включався в ефір російських пропагандистів, зокрема і зі стін Верховної Ради та розповідав про "розгул репресій та фашизму" в Україні.

Ольга Кириленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ОПЗЖосвіта
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