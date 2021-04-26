Троє чоловіків у чорному одязі, які відмовляють представлятись і пояснювати, на кого вони працюють, блокують вхід до аудиторії, у якій захищає кандидатську дисертацію нардеп Ілля Кива.

Джерело: журналістка УП з Інституту підготовки кадрів Держслужби зайнятості, де відбувається захист

Деталі: На прохання журналістки УП чоловіки відмовились представлятись і показувати посвідчення.

На запитання журналістів, хто ці чоловіки в чорному, Ілля Кива відповів: "Студенти чи може аспіранти". Ці ж чоловіки супроводжували Киву у вбиральню і оберігали його від журналістів.

В Інституті підготовки кадрів поки відмовляються від пояснень.

Що передувало: Частину журналістів не пускали до Державного інституту підготовки кадрів держслужби зайнятості, де 26 квітня відбувається захист кандидатської дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви.

Ситуація вирішилася лише після втручання представників поліції.