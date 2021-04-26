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Невідомі блокують вхід до аудиторії, де захищається Кива

Понеділок, 26 квітня 2021, 13:09
УП

Троє чоловіків у чорному одязі, які відмовляють представлятись і пояснювати, на кого вони працюють, блокують вхід до аудиторії, у якій захищає кандидатську дисертацію нардеп Ілля Кива.

Джерело: журналістка УП з Інституту підготовки кадрів Держслужби зайнятості, де відбувається захист

Деталі: На прохання журналістки УП чоловіки відмовились представлятись і показувати посвідчення.

На запитання журналістів, хто ці чоловіки в чорному, Ілля Кива відповів: "Студенти чи може аспіранти". Ці ж чоловіки супроводжували Киву у вбиральню і оберігали його від журналістів.

В Інституті підготовки кадрів поки відмовляються від пояснень.

Що передувало: Частину журналістів не пускали до Державного інституту підготовки кадрів держслужби зайнятості, де 26 квітня відбувається захист кандидатської дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви.

Ситуація вирішилася лише після втручання представників поліції.

Ольга Кириленко, УП
Теми: ОПЗЖосвіта


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