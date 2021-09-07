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Арахамія: Планується 3-4 кадрових заміни у Кабміні

Вівторок, 7 вересня 2021, 16:27
Фото з Facebook Арахамії

У Кабінеті міністрів планують замінити трьох-чотирьох міністрів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію

Пряма мова Арахамії: "Планується три-чотири кадрових заміни. Але ми не будемо їх анонсувати наперед, тому що це може нашкодити певному міністерству, тому що наступного ж дня після того, як журналісти дали заголовки про те, що такий-то міністр іде, його вже ніхто не слухається, він не може виконувати свої обов'язки фактично. А часовий лаг між новинами і рішенням, він може бути два-три тижні, можливо, навіть і місяць".

Деталі: Разом з тим він зазначив, що фракція ще 1,5 місяці тому розпочала активні переговори з потенційними кандидатами на посади певних міністрів.

Арахамія також не зміг підтвердити чи спростувати те, що гендиректор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв може очолити Міноборони, зазначивши, що поки що такої інформації немає.

Водночас він спростував інформацію про можливе звільнення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.  

Передісторія: 

  • 29 серпня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у ВР є претензії до низки міністрів і прогнозував кадрові зміни в Кабміні восени.
  • 1 вересня стало відомо, що найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну та віце-прем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.

Теми: Кабінет міністрівВерховна РадаАрахамія


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