У ВР є претензії до ряду міністрів – Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у ВР є претензії до ряду міністрів і прогнозує кадрові зміни в Кабміні восени.

Джерело: Разумков в ефірі телеканалу "Інтер" у неділю, повідомляє Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Я думаю, що осінь буде пов'язана з кадровими змінами. Дійсно, прізвища і так звучать, але я не думаю, що їх сьогодні варто озвучувати.

Але до ряду міністрів є претензії як у Верховної Ради, як у профільних комітетів, так, я думаю, що і у суспільства. Тому деякі ротації в Кабміні я особисто також прогнозую".

Деталі: При цьому те, як швидко ці ротації відбудуться і наскільки масовими вони будуть, спікер назвав питанням дискусій, позиції фракції "Слуга народу" і профільних парламентських комітетів.

"Але думаю, що осінь буде досить емоційною", - додав він.

Що передувало: 22 серпня президент Володимир Зеленський анонсував майбутні відставки у Кабінеті міністрів.