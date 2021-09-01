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У Зеленського шукають заміну трьом міністрам – джерела

Середа, 1 вересня 2021, 11:53
У Зеленського шукають заміну трьом міністрам – джерела
Таран, Лазебна, Уруський

У найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну та віце-прем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського. 

Джерело: співрозмовники "Української правди" у монобільшості

Деталі: За словами джерел УП, це питання будуть активно вирішувати після повернення президента та його команди зі США.

"Уруський, Лазебна і Таран – підуть. Їм вже шукають заміну, але тут проблеми. Тому що лавка запасних мала, а люди, яких ми запрошуємо ззовні, неохоче рвуться в Кабмін", – зазначив один зі співрозмовників.

Водночас джерела запевняють, що міністра юстиції та міністра культури наразі міняти не будуть.

"Наприклад, Малюську не дуже любить Єрмак, але до нього приязно ставиться президент. По Ткаченку – він там собі щось воює, наобіцяв багато президенту – нехай виконує", – зазначив один із депутатів фракції "Слуга народу". 

Цьому передувало: УП ще на початку серпня повідомляла, що кілька міністрів уряду Дениса Шмигаля можуть піти у відставку в новому політичному сезоні. А днями голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у парламенту є претензії до деяких міністрів, тож їх можуть замінити восени.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Кабінет міністрівТаран АндрійУруськийкадриОфіс президента
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