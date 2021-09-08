Зеленський запровадив нові санкції, виправивши помилки 

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти кадрового російського військового Кузнецова Івана та Ольги Калініної, яка допомагала проводити "вибори" в окупованому Криму. Персональні дані щодо обох осіб у рішення РНБО були вказані з помилками.

Джерело: укази президента №457 та №458

Деталі: Так, у рішенні РНБО від 18 червня не було вказано, що Кузнецов є громадянином Росії. Рішення Радбезу від 7 вересня містить інформацію, що Кузнецов Іван Васильович народився у 1975 році та є кадровим військовим збройних сил РФ. З березня по листопад 2015 року він був радником командира батальйону 2-го МСБ. Він також брав участь у бойових діях в Сирії.

Рішення РНБО від 18 червня Знімок екрану

Рішення РНБО від 20 серпня Знімок екрану

Щодо Калініної, то дані про неї у новому рішенні РНБО змінили повністю – співпадають лише ПІБ. Так, тепер йдеться про Калініну Ольгу, яка народилась та проживає у нині окупованому Росією Криму. У відкритих джерелах є інформація що жінка з таким прізвищем допомагала проводити так звані "вибори".

Водночас, ще у 2018 році ЗМІ повідомляли, що у санкційні списки випадково потрапила киянка, тезка якої живе в Криму.

Рішення РНБО від 7 вересня Знімок екрану

Санкції щодо Кузнецова та Калініною ввели на три роки.

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