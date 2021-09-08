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Зеленський запровадив нові санкції, виправивши помилки 

Середа, 8 вересня 2021, 00:31
Фото: Дмитро Ларін, УП

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти кадрового російського військового Кузнецова Івана та Ольги Калініної, яка допомагала проводити "вибори" в окупованому Криму. Персональні дані щодо обох осіб у рішення РНБО були вказані з помилками. 

Джерело: укази президента №457 та №458

Деталі: Так, у рішенні РНБО від 18 червня не було вказано, що Кузнецов є громадянином Росії. Рішення Радбезу від 7 вересня містить інформацію, що Кузнецов Іван Васильович народився у 1975 році та є кадровим військовим збройних сил РФ. З березня по листопад 2015 року він був радником командира батальйону 2-го МСБ. Він також брав участь у бойових діях в Сирії. 

Рішення РНБО від 18 червня
Рішення РНБО від 18 червня
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Рішення РНБО від 20 серпня
Рішення РНБО від 20 серпня
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Щодо Калініної, то дані про неї у новому рішенні РНБО змінили повністю – співпадають лише ПІБ. Так, тепер йдеться про Калініну Ольгу, яка народилась та проживає у нині окупованому Росією Криму. У відкритих джерелах є інформація що жінка з таким прізвищем допомагала проводити так звані "вибори". 

Водночас, ще у 2018 році ЗМІ повідомляли, що у санкційні списки випадково потрапила киянка, тезка якої живе в Криму. 

Рішення РНБО від 7 вересня
Рішення РНБО від 7 вересня
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Санкції щодо Кузнецова та Калініною ввели на три роки. 

Нагадаємо:

  • 20 серпня РНБО запровадила персональні економічні обмежувальні санкції проти народного депутата Андрія Деркача та ще ряду фізичних і юридичних осіб.
  • Також РНБО запровадила повний пакет санкції проти подружжя Шаріїв – Анатолія та Ольги та проти Ігоря Гужви, головного редактора видання "Страна".

Ольга Гетьманець, УП
Теми: РНБОсанкції


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