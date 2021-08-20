РНБО запровадила санкції проти Шаріїв та головреда "Страни" Гужви 

Рада національної безпеки і оборони запровадила повний пакет санкції проти подружжя Шаріїв – Анатолія та Ольги та проти Ігоря Гужви, головного редактора видання "Страна".

Джерело: брифінг секретаря РНБО Олексія Данилова за результати засідання РНБО, СБУ

Пряма мова: "Ми запропонували санкції відносно пана Гужви Ігоря Анатолійовича і безпосередньо до афілійованих з ним юридичних осіб. В цьому списку також ще дві фізичні особи, які афілійовані з Гужвою та займаються протиправною діяльністю на території нашої країни.

У цьому списку також Шарій Ольга Олексіївна та Шарій Анатолій Анатолійович".

Деталі: До санкційного списку також потрапили Бондаренко Алла Іванівна, Солнцева Галина Володимирівка та Лукашина Любов Юріївна. Останні дві пов’язані із Ігорем Гужвою. Так, саме на його дружину Солнцеву зареєстровано ТОВ "Ласмак", яке володіє виданням "Страна.ua".

Окрім того, санкції запровадили проти ТОВ "Маджері", яке пов’язано із "Ласмак" та ТОВ "Смарт медіа мережа".

Данілов додав, що санкції проти вказаних осіб запровадили на основі інформації від Служби безпеки України.

Голова СБУ Іван Баканов вже заявив, що санкції орієнтовані на захист громадян і протидію російській агресії. У спецслужбі кажуть, що санкції також запровадили проти інтернет-ресурсів, які координують цими громадянами, оскільки вони ведуть системну антиукраїнську пропаганду.

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