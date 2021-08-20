РНБО вводить санкції проти Деркача і низки інших осіб

Рада нацбезпеки і оборони запроваджує персональні економічні обмежувальні санкції проти народного депутата Андрія Деркача.

Джерело: брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова за результатами засідання ради, сайт СБУ

Пряма мова: "Сьогодні рішенням Ради нацбезпеки і оборони введені санкції відносно народного депутата Деркача".

Деталі: Крім того, повідомив Данілов, були запроваджені санкції щодо "певного кола осіб", які також, які Деркач, були під санкціями США.

За його словами, серед нових фігурантів санкційного списку є представники окупованому Росією Криму. Це – і судді, і генералітет, і розвідники РФ, і ЗМІ, зареєстровані в Криму і на окупованій частині Донбасу. Перелік доволі великий, і Данілов пообіцяв ознайомити з ним пізніше.

За інформацією СБУ, це вона внесла на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування цих санкцій. Йдеться про проросійських пропагандистів і 28 співробітників розвідувальних і спеціальних служб РФ, які "насаджують російські наративи та сприяють окупаційній владі на тимчасово окупованих територіях".

Зокрема, санкції вводяться до 4 компаній, що пов’язані з інтернет-ресурсами, які ведуть системну антиукраїнську пропаганду.

Також санкції вводяться до 12 юросіб, серед яких місцеві телеканали з Криму та Севастополя, інформагенції та інтернет-видання. Всі вони ведуть інформаційну війну проти України та є активними учасниками гібридної агресії.

Окрім того, санкції застосують до 6 фізосіб і однієї юридичної особи – слідчого ізолятора №1 по Криму та Севастополю, які причетні до порушень фундаментальних прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях.

Також санкції торкнулися 6 фізосіб і 3 компаній, які є частиною мережі іноземного впливу, пов’язаної з колишній народним депутатом Андрієм Деркачем.

Передісторія: Ще в 2020 році Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Деркача, який публікував плівки нібито з голосами Порошенка і Байдена.

Санкції проти Деркача запроваджені за його спроби вплинути на президентські вибори в США в 2020 році. "Деркач, депутат українського парламенту, більше десяти років був активним російським агентом, підтримуючи тісні зв'язки з російськими спецслужбами. Деркач прямо або побічно брав участь, спонсорував, приховував або іншим чином був причетний до іноземного втручання в спробі підірвати майбутні президентські вибори в США 2020 року", - сказано у повідомленні Мінфіну.

Контррозвідка США вважає Деркача проросійським депутатом українського парламенту. А публікацію записів розмов між Петром Порошенком і Джо Байденом – спробою вплинути на результати американського волевиявлення.

Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.