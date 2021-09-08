У Києві зростає кількість хворих на COVID

За добу 7 вересня у столиці зареєстрували 348 нових випадків коронавірусу – це більше, ніж фіксували у попередні дні, двоє хворих померли, також зросла кількість госпіталізованих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "348 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 2 летальних випадки".

Деталі: Серед нових хворих: 174 жінки віком від 19 до 84 років, 142 чоловіки віком від 18 до 94 років, 14 дівчаток від 4 місяців до 16 років і 18 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

78 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському (63), Дарницькому (57) та в Солом’янському (55) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 226 347 підтверджених випадків коронавірусу, 5 293 хворих померли, подолали вірус 217 451 мешканець столиці, з них 226 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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