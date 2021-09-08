Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві зростає кількість хворих на COVID

Середа, 8 вересня 2021, 10:49
У Києві зростає кількість хворих на COVID
Фото КМДА

За добу 7 вересня у столиці зареєстрували 348 нових випадків коронавірусу – це більше, ніж фіксували у попередні дні, двоє хворих померли, також зросла кількість госпіталізованих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "348 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 2 летальних випадки".

Деталі: Серед нових хворих: 174 жінки віком від 19 до 84 років, 142 чоловіки віком від 18 до 94 років, 14 дівчаток від 4 місяців до 16 років і 18 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

78 людей госпіталізували. 

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському (63), Дарницькому (57) та в Солом’янському (55) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 226 347 підтверджених випадків коронавірусу, 5 293 хворих померли, подолали вірус 217 451 мешканець столиці, з них 226 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

  • За добу 6 вересня у столиці зареєстрували 304 нових випадки COVID, 5 вересня – 93 нових хворих на коронавірус, за 4 вересня – 141 нового хворого.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Київ
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
"Тому, хто в кабіні, ср*ка буде": у Києві на ремонті ліфтів розікрали більше мільйона
У зоопарку Києва облаштували новий вольєр для врятованих папуг жако
Останні новини
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
Усі новини...
Реклама: