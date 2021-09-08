У Києві зростає кількість хворих на COVID
За добу 7 вересня у столиці зареєстрували 348 нових випадків коронавірусу – це більше, ніж фіксували у попередні дні, двоє хворих померли, також зросла кількість госпіталізованих.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook
Пряма мова: "348 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 2 летальних випадки".
Деталі: Серед нових хворих: 174 жінки віком від 19 до 84 років, 142 чоловіки віком від 18 до 94 років, 14 дівчаток від 4 місяців до 16 років і 18 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.
78 людей госпіталізували.
Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському (63), Дарницькому (57) та в Солом’янському (55) районах.
Загалом з початку пандемії у столиці вже 226 347 підтверджених випадків коронавірусу, 5 293 хворих померли, подолали вірус 217 451 мешканець столиці, з них 226 за минулу добу.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Передісторія:
- За добу 6 вересня у столиці зареєстрували 304 нових випадки COVID, 5 вересня – 93 нових хворих на коронавірус, за 4 вересня – 141 нового хворого.