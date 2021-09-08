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"Слуги народу" обговорять ротації в Кабміні на початку наступного тижня

Середа, 8 вересня 2021, 12:14
Фото Арахамії з сайту sluga-narodu.com

Фракція народних депутатів "Слуга народу" планує зібратися для обговорення кадрових питань в уряді орієнтовно у понеділок, 20 вересня.

Джерело: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в кулуарах парламенту в середу, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Арахамія спростував інформацію про те, що в жовтні може відбутися відставка Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра, а також повна заміна складу Кабінету міністрів.

"По прем'єру, точно – це фейк. Повної заміни (Кабміну – ред.) не буде", – сказав він.

Напередодні Арахамія заявив, що "планується три-чотири кадрових заміни", але відмовився їх анонсувати.

Арахамія зазначив, що фракція ще 1,5 місяці тому почала активні переговори з потенційними кандидатами на посади певних міністрів.

1 вересня "Українська правда" повідомляла, що в найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну й віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського. Їм шукали заміну.

Теми: Кабінет міністрівВерховна РадаСлуга народуАрахамія


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