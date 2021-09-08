Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуги народу" обговорять ротації в Кабміні на початку наступного тижня

Середа, 8 вересня 2021, 12:14
Слуги народу обговорять ротації в Кабміні на початку наступного тижня
Фото Арахамії з сайту sluga-narodu.com

Фракція народних депутатів "Слуга народу" планує зібратися для обговорення кадрових питань в уряді орієнтовно у понеділок, 20 вересня.

Джерело: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в кулуарах парламенту в середу, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Арахамія спростував інформацію про те, що в жовтні може відбутися відставка Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра, а також повна заміна складу Кабінету міністрів.

"По прем'єру, точно – це фейк. Повної заміни (Кабміну – ред.) не буде", – сказав він.

Напередодні Арахамія заявив, що "планується три-чотири кадрових заміни", але відмовився їх анонсувати.

Арахамія зазначив, що фракція ще 1,5 місяці тому почала активні переговори з потенційними кандидатами на посади певних міністрів.

1 вересня "Українська правда" повідомляла, що в найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну й віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського. Їм шукали заміну.

"Українська правда" в Threads

Теми: Кабінет міністрівВерховна РадаСлуга народуАрахамія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла
Уряд призначив Думу головою АРМА
Останні новини
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
Усі новини...
Реклама: