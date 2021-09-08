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"Арбалетницю" з Полтави відправили під арешт: каже, її цькували

Середа, 8 вересня 2021, 14:29
Фото kolo.news

Суд Київського району Полтави відправив під арешт на 2 місяці полтавку Таїсію Петрову, яка поранила з арбалета двох учителів у школі №11.

Джерело: місцеве видання "Кolo.news"

Пряма мова судді: "Суд ухвалив: клопотання слідчих про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Таїсії Петрової задовольнити".

Деталі: Підозрювана перебуватиме під вартою до 6 листопада.

У суді дівчина розповіла, що шкодує про свій вчинок, бо ці вчителі ні в чому не винні.  

Також дівчина зізналась, що у всіх трьох школах її цькували, вона знає, що таке булінг. І це було і з боку дітей, і з боку вчителів. 

Батькам про своє становище у школах не казала, бо у них і так багато проблем.

Підозрювана не змогла пояснити, що саме стало "спусковим механізмом" для такого вчинку, і чому вона обрала саме цю школу.

Видання зазначає, що поранення педагогів нетяжкі. Жінки були в лікарні, а згодом давали свідчення у відділку поліції.

Навчання у школі після інциденту не припиняли.

Передісторія: 

Теми: Полтавакриміналполіція


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