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Венедіктова поїхала у Гаагу, відвідає судове засідання щодо MH17

Середа, 8 вересня 2021, 20:37
Венедіктова поїхала у Гаагу, відвідає судове засідання щодо MH17
фото: ОГП

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова перебуває з робочою поїздкою у  Гаазі, а 9 вересня відвідає судове засідання у справі МН17.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Зазначається, що цього тижня розпочався черговий блок слухань в справі МН17 - в окружному суді Гааги слово мають родичі загиблих.

Венедіктова відвідає судове засідання у четвер.

Під час візиту генпрокурорка зустрілася із представниками Державної прокуратури Королівства Нідерланди: генпрокурором Тео Хофстее та його заступником і керівником спільної слідчої групи у справі за фактом збиття Боїнгу рейсу МН17 Дігною ван Бутцелар.

Венедіктова зазначила, що при Офісі генпрокурора формується Міжнародна рада експертів з питань злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту та Україні потрібна підтримка нідерландських партнерів й колег із залучення фахівців з міжнародного гуманітарного права та військових експертів.

Пряма мова Венедіктової: "Для мене це надзвичайна відповідальність, адже результатів розслідування у справі збиття літака в небі над Донбасом очікує весь світ…

Судові процеси щодо злочинів, вчинених в Україні в умовах збройного конфлікту – надзвичайно важливі. Також з нетерпінням очікуємо рішення Міжнародного кримінального суду про початок повноцінного розслідування воєнних злочинів на Донбасі та в Криму…

Попри відсутність доступу до території їх вчинення, ми рухаємось і на національному, і на міжнародному рівні".

 

Передісторія:

  • Раніше стало відомо, що рішення у справі про збитий над Донбасом рейс MH17 "Малайзійських авіаліній" винесуть у другій половині 2022 року.
  • У Нідерландах 6 вересня поновився судовий процес у справі MH17 - слово надали рідним і близьким загиблих, які мають намір розповісти суду про своє горе і наслідки катастрофи.
  • Цей процес уже назвали "історичним і безпрецедентним" - уперше в історії судочинства країни до суду звернуться понад 90 родичів загиблих. Це буде найемоційніший момент у слуханнях.

Читайте також: Російські аргументи для Гааги: як будують захист обвинувачуваних у справі MH-17

Українська правда

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Теми: MH17ВенедіктоваГаазький трибунал
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