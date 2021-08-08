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Призер Олімпіади Горуна підтримав Магучіх: Спорт поза політикою

Неділя, 8 серпня 2021, 22:45
ФОТО: НОК УКРАЇНИ

Український каратист, бронзовий призер Олімпіади-2020 Станіслав Горуна став на захист іншої бронзової призерки Ярослави Магучіх, яка обіймалася з росіянкою Марією Ласіцкене.

Джерело: Горуна у Facebook

Дослівно: "Спорт, мать вашу, поза політикою!!! Спорт – це вид діяльності. Для більшості спортсменів національної збірної України це професія і справа життя. Відчепіться від спортсменів з вашою ****ною політикою.

Спортсмен займається своїм ремеслом. Фотографія на п’єдесталі з суперником або другом – це його частина. П’єдестал – це унікальне та виключне місце поваги, яке зводить разом лиш на момент кількох успішних атлетів завдяки їхній роботі над собою і результативним виступам. Не більше не менше. Нема "зради" у фото Магучіх з Ласіцкене.

Інколи в цей короткий момент через визнання одне одного як рівних, зароджується міцна дружба або просто хороші відносини. Нема зради у привітаннях Нікольченко і Вєрняєва своїх опонентів по спорту".

"Грузіть спортсмена за його політичні прояви, але від**іться від спортсменів за особисті відносини, які сформувались на підставі далеких від політики речей".

"Олімпіада доводить всім однозначно, що спорт поза політикою!! В Олімпіаді немає політики!"

"Залиште політику державним діячам і не вплітайте політику в усе підряд".

Деталі: Разом з тим, відомий український параолімпієць Андрій Демчук у коментарі до посту Горуни не погодився з його позицією.

 

"Все навколо має відношення до політики, бо кожен з людей зазвичай громадянин певної країни. А це накладає певні обмеження і можливості. А у українських олімпійців/топових атлетів є такий бонус як підтримка різного роду структур: ЗСУ/ДИНАМО/ і т.д., що теж повинно бути не лише матеріальним бонусом, але і вимогою певного роду поведінки", - вважає він.

Демчук зазначив, що для нього як уболівальника Магучіх її поведінка неприємна, "м'яко кажучи", а як для українця ця поведінка для нього "шок".

Довідка: 2020 року Горуна був обраний депутатом Львівської районної ради від партії "Самопоміч".

Що передувало: 7 серпня українка Ярослава Магучіх завоювала "бронзу" на Олімпіаді у фіналі жіночих стрибків у висоту. "Золото" взяла представниця ОКР Марія Ласіцкене. Після змагань Магучіх і Ласіцкене обійнялися.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що російсько-українська війна накладає певні обмеження на спортсменів, які представляють Україну на міжнародних змаганнях. Вона також підтвердила, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ. Заступниця міністра додала, що в неї запланована зустріч із Магучіх, щойно та повернеться з Токіо.

Українська правда
Теми: Олімпіадаспорт


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