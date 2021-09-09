Чи поїде Зеленський у США на Генасамблею ООН, ще не вирішено - пояснює МЗС

Можливість візиту президента Володимира Зеленського в США на Генеральну асамблею ООН опрацьовується, але остаточного рішення поки немає.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 9 вересня

Пряма мова: "Можливість здійснення такого візиту зараз опрацьовується, але остаточних рішень ще немає, тому що формат участі в Генеральній асамблеї передбачає також можливість онлайн-виступів.

Президенту важливо, щоб кожен його візит був змістовним та результативним, тому ми ухвалимо рішення про те, чи буде цей візит фізичним, чи це буде онлайн-участь президента в Генеральній асамблеї ООН".

Що передувало: 8 вересня прессекретар Зеленського Сергій Никифоров повідомив, що президент України планує відвідати 76-у сесію Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

76 сесія ГА ООН відкривається 14 вересня 2021 року.

Загальні дебати 76-ї сесії Генеральної Асамблеї пройдуть 21-27 вересня.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський перебував у США з візитом із 31 серпня до 3 вересня, 1 вересня в нього була зустріч із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом у Вашингтоні, після цього він попрямував до Сан-Франциско (Каліфорнія), де зустрівся, зокрема, з представниками IT-галузі, стартаперами тощо.

Знати більше: Візит в США є великою відповідальністю для Зеленського: Про що домовились президенти України та США?