Зеленський готується до нового візиту в США
Президент Володимир Зеленський планує відвідати 76-у сесію Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.
Джерело: прес-секретар президента Сергій Никифоров, держтелеканал "ДОМ"
Деталі: За словами Никифорова, Зеленський відвідає 76-у сесію Генасамблеї ООН в США.
Загальні дебати 76-ї сесії Генеральної Асамблеї пройдуть 21-27 вересня 2021 року.
76 сесія ГА ООН відкривається 14 вересня 2021 року.
Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський перебував у США з візитом із 31 серпня до 3 вересня, 1 вересня в нього була зустріч із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом у Вашингтоні, після цього він попрямував до Сан-Франциско (Каліфорнія), де зустрівся, зокрема, з представниками IT-галузі, стартаперами тощо.
Знати більше: Візит в США є великою відповідальністю для Зеленського: Про що домовились президенти України та США?
Передісторія:
- З 31 серпня до 2 вересня тривав візит президента України Володимира Зеленського до США
- У спільній заяві двох країн під час візиту президента Володимира Зеленського до США йшлося про активізацію роботи Комісії стратегічного партнерства, заклик Росії припинити агресію, підтвердження надання безпекової допомоги Києву та співпрацю у секторі оборони.
- Сполучені Штати планують виділити Україні до кінця 2021 року 463 мільйони доларів на втілення реформ.