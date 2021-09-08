Зеленський готується до нового візиту в США

Президент Володимир Зеленський планує відвідати 76-у сесію Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Джерело: прес-секретар президента Сергій Никифоров, держтелеканал "ДОМ"

Деталі: За словами Никифорова, Зеленський відвідає 76-у сесію Генасамблеї ООН в США.

Загальні дебати 76-ї сесії Генеральної Асамблеї пройдуть 21-27 вересня 2021 року.

76 сесія ГА ООН відкривається 14 вересня 2021 року.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський перебував у США з візитом із 31 серпня до 3 вересня, 1 вересня в нього була зустріч із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом у Вашингтоні, після цього він попрямував до Сан-Франциско (Каліфорнія), де зустрівся, зокрема, з представниками IT-галузі, стартаперами тощо.

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