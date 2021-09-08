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Зеленський готується до нового візиту в США

Середа, 8 вересня 2021, 16:08
ЗЕЛЕНСЬКИЙ І БАЙДЕН У БІЛОМУ ДОМІ, ПРЕССЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА

Президент Володимир Зеленський планує відвідати 76-у сесію Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Джерело: прес-секретар президента Сергій Никифоров, держтелеканал "ДОМ"

Деталі: За словами Никифорова, Зеленський відвідає 76-у сесію Генасамблеї ООН в США.

Загальні дебати 76-ї сесії Генеральної Асамблеї пройдуть 21-27 вересня 2021 року.

76 сесія ГА ООН відкривається 14 вересня 2021 року.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський перебував у США з візитом із 31 серпня до 3 вересня, 1 вересня в нього була зустріч із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом у Вашингтоні, після цього він попрямував до Сан-Франциско (Каліфорнія), де зустрівся, зокрема, з представниками IT-галузі, стартаперами тощо.

Знати більше: Візит в США є великою відповідальністю для Зеленського: Про що домовились президенти України та США?

Передісторія:

  • З 31 серпня до 2 вересня тривав візит президента України Володимира Зеленського до США
  • У спільній заяві двох країн під час візиту президента Володимира Зеленського до США йшлося про активізацію роботи Комісії стратегічного партнерства, заклик Росії припинити агресію, підтвердження надання безпекової допомоги Києву та співпрацю у секторі оборони.  
  • Сполучені Штати планують виділити Україні до кінця 2021 року 463 мільйони доларів на втілення реформ.

Теми: ЗеленськийСШАООН


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