Арахамія хоче однаково покарати Тищенка і Лероса за бійку в Раді

Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія планує проголосувати за тимчасове відсторонення народних депутатів Миколи Тищенка і Гео Лерос від участі в пленарних засіданнях Верховної Ради в зв'язку з бійкою, яку вони влаштували біля трибуни парламенту.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує Арахамію

Пряма мова: "Сто відсотків: я це пропоную, я точно буду голосувати і агітувати... У конфлікті завжди винні дві сторони, тому мені здається, що потрібно "прибрати" обох, щоб вони трошки подумали.

Якщо будуть повторювати, будемо "прибирати" вдруге. Це найбільш жорстке покарання стосовно народних депутатів, яке є в Регламенті".

Деталі: На питання про те, чи відповідає дійсності інформація про те, що фракція "Слуга народу" має намір заборонити критику президента з трибуни парламенту, Арахамія відповів: "Ні, звичайно. Я, що, схожий на хвору людину? Це ж свобода слова - це ж наша найбільша цінність ".

Що цьому передувало: Нардеп Микола Тищенко у четвер напав і почав тягати по залі свого колегу Гео Лероса на засіданні Верховної Ради.

Пізніше Тищенко заявив, що готовий понести відповідальність за бійку з позафракційним депутатом Гео Леросом, який у свою чергу не бачить в своїх словах образ на адресу президента.