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У Раді бійка: Тищенко напав на Лероса

Четвер, 9 вересня 2021, 11:36
Микола Тищенко намагається закрити рота колезі по парламенту Гео Леросу (Фото: Ян Доброносов / Телеграф)

Нардеп Микола Тищенко напав і почав тягати по залі свого колегу Гео Лероса на засіданні Верховної Ради.

Джерело: засідання парламенту в четвер

Деталі: Лерос виступав з трибуни парламенту стосовно проваленої операції українських спецслужб з затримання "вагнерівців". Він заявив, що українцям цікаво знати, "хто з цієї парочки – пан Зеленський чи його секретарша Єрмак – злили цю спецоперацію".

Пряма мова: "Пане Зеленський, ви можете скільки завгодно призначати своїх друзів, знайомих на керівні державні посади, але ви перетворюєте цю країну на мафію, на філіал мафії…"

Більше деталей: У цей момент до нардепа підскочив заступник голови фракції "Слуга народу" Тищенко, вирвав мікрофон з його рук і почав силою відтягувати від трибуни. "Добре, що є такі люди як пан Тищенко..." - встиг відреагувати Лерос, але продовжити не зміг.

Між нардепами почалась штовханина, Лєрос намагався дати опір, але різниця у ваговій категорії далася взнаки.

Згодом навколо них зібралися інші депутати, намагаючись розтягти колег, а спікер Дмитро Разумков оголосив перерву на 15 хвилин.

 
Тищенко відтягує Лероса від трибуни
Фото: Ян Доброносов / Телеграф

Нагадаємо:

  • 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. 
  • Згідно з інформацією джерел УП, українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак, за даними ЗМІ, операція зірвалась після того, як силовики доповіли Офісу президента.

Читайте також: 330 днів брехні. Що влада України, Росії та Білорусі казала про "вагнерівців"

Євген Кізілов, УП
Теми: Верховна РадаГео Лерос бійка


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